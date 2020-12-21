Закрыли из-за аварийного здания школу №2 в Новосибирской области. Прокуратура проводит проверку

Подвоз детей в школу надлежащим образом не организован, в связи с чем ученики долгое время вынуждены ждать автобус на остановке (возле школы автобус не останавливается).

Подвоз детей в школу надлежащим образом не организован

Прокуратура Мошковского района Новосибирской области организовала проверку в связи с опубликованной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацией о закрытии школы «в разгар учебного года» в районе.

В статье размещена информация о закрытии в поселке Октябрький Мошковского района образовательного учреждения – МКОУ Октябрьская СОШ в связи с признанием аварийным здания школы. После закрытия школы дети обучаются в МКОУ Октябрьская СОШ №2, однако подвоз детей в школу надлежащим образом не организован, в связи с чем ученики долгое время вынуждены ждать автобус на остановке (возле школы автобус не останавливается).

Прокуратура проверит размещенную в СМИ информацию, оценит соблюдение законодательства об образовании, при наличии оснований примет меры реагирования.