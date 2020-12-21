Губернатор Травников: масштабы социальной поддержки превысят 30 млрд рублей в 2021 году

Гражданам, проживающим в Новосибирской области, предоставляется 148 мер социальной поддержки

Глава области обсудил реализацию мер социальной поддержки на оперативном совещании в Правительстве региона. Особое внимание было уделено вопросам организации выплат 5 тыс. рублей на детей до семи лет, в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина.

О предоставлении мер социальной поддержки и социальных выплат на территории Новосибирской области участникам заседания доложил министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов.

Губернатор Андрей Травников задал министру вопрос о ходе выполнения новой инициативы Президента РФ Владимира Путина, высказанной 17 декабря – выплаты по 5 тыс. рублей каждой семье, на каждого ребенка до семи лет. «Президент поставил задачу довести эти выплаты до каждого получателя до Нового года. Какая работа уже проделана?», – спросил глава региона.

Ярослав Фролов доложил – проведена большая работа – в выходные дни совместно с Пенсионным фондом РФ сотрудники министерства и подведомственных учреждений провели сверку и выверку реестра граждан, которые будут получать выплату. 262 797 детям выплата будет назначена в беззаявительном порядке. Речь идет о гражданах, которые уже имели возможность воспользоваться Президентской выплатой через Пенсионный фонд в период апреля-июля 2020 года. Совместно с Пенсионным фондом продолжается работа по тем категориям граждан, у которых за этот промежуток времени появились новорождённые дети, либо произошло изменение фамилии, банковских реквизитов. Эта категория граждан имеет возможность обратиться в подразделение Пенсионного фонда либо на портал Госуслуги – при заполнении заявления не требуется прикладывать никакие документы, заявление будет автоматически рассмотрено. Число получателей оценивается на уровне 270-280 тысяч, уже отработан реестр на 262 тысячи человек.

«Задача – чтобы каждый получатель смог воспользоваться выплатой до Нового года. При таком количестве, с учетом изменений возможны накладки, поэтому я попрошу министерство и управление Пенсионного фонда организовать дежурство, горячие линии, чтобы оперативно рассматривать вопросы, замечания со стороны жителей Новосибирской области, как до Нового года, так и в первые дни Нового года», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов также доложил в ходе совещания: «По информации Пенсионного фонда с 9 утра 21 декабря начаты перечисления на карт-счета получателей. Есть обратная связь от граждан – деньги стали приходить на карт-счета. Также с 9 часов утра открыты клиентские службы Пенсионного фонда, в личном кабинете на портале Госуслуг есть возможность для граждан уточнить информацию по своим банковским данным, изменению фамилии, имени, отчества».

«Отслеживайте ситуацию в режиме реального времени», – поручил Губернатор.

Отметим, что сегодня гражданам, проживающим в Новосибирской области, предоставляется 148 мер социальной поддержки, 100 федеральных и 48 областных, и три социальные выплаты безработным гражданам. Для реализации мер социальной поддержки в 2020 году предусмотрено более 28,6 млрд рублей, в том числе — 14,5 млрд рублей из федерального бюджета и 14,1 млрд рублей — областного. Это на 13 млрд рублей больше, чем в 2019 году.

В будущем году тенденция к увеличению сохранится, поскольку предусмотрена индексация социальных выплат, планируемый объем финансирования 2021 года — 30,6 млрд рублей: федеральных 16,4 млрд рублей, областных 14,2 млрд рублей. Все выплаты гражданам производились своевременно и в полном объеме, выплачены по декабрь 2020 года включительно.

Особое внимание уделяется семьям с детьми, в первую очередь многодетным, которым предоставляется 27 мер поддержки и гражданам пожилого возраста. В общей сложности в 2020 году предоставлено более 1 млн 400 тысяч различных выплат.

Продолжается реализация мер поддержки в соответствии с инициативами Президента Российской Федерации Владимира Путина, в том числе ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В нашем регионе ее получают 88 тысяч семей. Всего в 2020 году от граждан поступило 199 272 заявления, обработано в настоящий момент 197 263 заявления, около 2000 заявлений находятся в обработке, в отношении 110 тысяч детей, на общую сумму 7 млрд рублей, в том числе почти 5,5 млрд рублей из средств федерального бюджета.

Увеличился охват семей, получающих выплаты в рамках национального проекта «Демография». Ежемесячную денежную выплату в связи с рождением, усыновлением, первого ребенка с начала года получили 20 710 семей региона на общую сумму более чем 2,66 млрд рублей. Выплату семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет получают почти 20 тысяч семей. Объем финансирования по 2020 году составил 2,35 млрд рублей.

Для справки

В соответствии с Указом Президента РФ Пенсионный фонд России беззаявительно осуществляет единовременную выплату гражданам РФ - родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей в возрасте до 7 лет включительно, которая составит 5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье, проживающей на территории Российской Федерации.

Данная дополнительная финансовая поддержка семьям предоставляется из федерального бюджета и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи. При этом никакие критерии нуждаемости при определении права не применяются. Сегодня, 21 декабря, Пенсионный Фонд Российской Федерации начал перечисление выплат.

Особенностью новой выплаты является то, что она будет выплачена по принципу «социального казначейства», поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых ранее решений о выплатах на детей.

Дополнительная выплата предоставляется на детей, которым по состоянию на 17 декабря еще НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 лет. Выплата будет осуществляться единоразово на каждого ребенка.

Родителям, усыновителям и опекунам (попечителям), которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3-х лет или единовременную выплату на детей от 3-х до 16-ти лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически (тому же получателю по тем же реквизитам), подавать новое заявление не нужно.

Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, выплачиваемых Пенсионным фондом в течение года. В этом случае родителям необходимо подать заявление, указав в нем реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления будут приниматься до 1 апреля 2021 года.

Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на портале госуслуг (сервис уже работает) или в клиентских службах Пенсионного фонда. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

Что касается опекунов: если опекун ранее уже получал выплаты на детей, то выплата в декабре будет предоставлена беззаявительно. Если ранее опекун не получал выплаты на детей, ему необходимо подать заявление в клиентскую службу ПФР.

Если счет, который Вы указывали ранее в предыдущих заявлениях на ежемесячную выплату на детей до 3-х лет или единовременную выплату на детей от 3-х до 16-ти лет, был закрыт, необходимо сообщить новые реквизиты. Сделать это можно через портал госуслуг, подав соответствующее заявление «на предоставление реквизитов счета для перечисления социальных выплат».

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы.

Получить консультацию специалиста можно по телефонам 8-800-600-0720, 8-800-100-0082.

Источник: Правительство НСО