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Предложил создать оздоровительный кластер на берегу Бердского залива Губернатор Травников

17:41 21.12.2020 Фото: Википедия
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В новом центре будут восстанавливаться ребята с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и болезнями органов чувств.

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7,6 млрд рублей будет потрачено на строительство центра

Федеральный детский медицинский реабилитационный центр мирового уровня будет построен к 2024 году на берегу Бердского залива. Для реализации проекта уже выделено почти 25 га земли. Губернатор Андрей Травников поручил проработать стратегическое развитие территории, предусматривающее создание оздоровительного кластера.
На строительство и оснащение детского реабилитационного центра мирового уровня средства — 7,6 млрд рублей — направит Правительство РФ. Стационар планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Глава региона напомнил, что задачу по созданию в России реабилитационных центров мирового уровня обозначил Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию в 2019 году. Один из центров будет размещен в Новосибирской области.

«Проведена качественно и в кратчайшие сроки большая работа специалистами из Росимущества, министерства здравоохранения, строительства, министерства ЖКХ и энергетики региона, мэрии Новосибирска. Коллеги тщательно подбирали территорию, оформляли землю, прорабатывали вопросы подключения к коммуникациям, транспортной доступности центра. Результат мы видим: еще один большой федеральный проект будет реализован в ближайшие годы на территории нашего региона. Важно оказывать максимальное содействие коллегам из федеральных органов власти, федерального Минздрава по его реализации», — подчеркнул Андрей Травников.
Губернатор поблагодарил всех за уже проделанную работу, отметив, что в дальнейшем – на стадии практической реализации проекта – предстоит решить ещё массу вопросов. Один из них – перспективное развитие территории, прилегающей к будущему центру.

«Под этот проект выделено почти 25 га в ценной курортной зоне, на берегу Бердского залива. Есть перспектива для развития территории. Необходимо вместе с федеральным агентством – Росимуществом, с его территориальным управлением по Новосибирской области продумать стратегическое развитие этой территории, чтобы там был создан кластер для оздоровления, для медицинского обслуживания и детей, и других жителей как Новосибирской области, так и других регионов Российской Федерации», — поручил Андрей Травников.

Соответствующую задачу Губернатор поставил специалистам министерства строительства Новосибирской области и департамента имущества и земельных отношений региона.

Для справки

Постановление Правительства РФ №2135 от 16 декабря 2020 года предусматривает осуществить в 2020-2024 годах бюджетные инвестиции из федерального бюджета в рамках государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» в размере более 7,6 млрд рублей на проектирование и строительство в границах Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Федерального детского реабилитационного центра на 300 коек.

В новом центре будут восстанавливаться ребята с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и болезнями органов чувств. В центре будут использовать как инновационные методы реабилитации (роботизированная механотерапия, гидротерапия с подводными тренажёрами, экзоскелеты), так и традиционные (лечебная физкультура, занятия на тренажёрах и в специальных бассейнах).

Источник: Правительство НСО

300 мест барышево детский реабилитационный центр лечение детей
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От редакции

Скоро построят?

Аноним, 21 декабря 2020 18:05
тогда и свалку надо поближе к оздоровительному центру. У него какое-то раздвоение личности- с одной стороны хочет построить свалку и как компенсация доброго и злого, оздоровительный центр. Как говорится, чтоб жизнь медом не казалась. Так сказать на одну радость одна пакость для равновесия Вселенной .

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