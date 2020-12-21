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Эффективен ли "Спутник V" против нового штамма коронавируса, рассказал РФПИ

17:26 21.12.2020 Фото: pixabay
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Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2.

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"Спутник V" является высокоэффективным против новой мутации вируса

Российская вакцина "Спутник V" эффективна против нового штамма коронавируса, обнаруженного в ряде стран Европы. Об этом заявил в понедельник глава Российского фонда прямых инвестиции (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы также подтверждаем, что, по нашей информации, "Спутник V" является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. Он так же эффективен против нее, как и против существующих штаммов", - сказал он на церемонии подписания меморандума о намерениях между Центром им. Гамалеи, РФПИ и "Р-Фарм" и компанией AstraZeneca по сотрудничеству в области разработки вакцины против коронавируса.

Источник: ТАСС

вакцина коронавирус мутация новые штаммы эффективность
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