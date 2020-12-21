Каждый день по 1 млн рублей похищали IT-мошенники с начала 2020 года у жителей Новосибирской области

Доля этих деяний от общего числа всех зарегистрированных преступных проявлений составила 23%. Количество краж и мошенничеств с использованием современных технологий возросло в 2 раза.

Нужно бережнее хранить информацию о своих платежных картах

Прокуратура Новосибирской области проанализировала состояние преступности, связанной с хищениями денежных средств граждан с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Число IT-преступлений ежегодно и существенно растёт.

В 2018 году на территории области их было зарегистрировано 2 463, в 2019 году – 5 081, за 11 месяцев 2020 года – 10 876.

Доля этих деяний от общего числа всех зарегистрированных преступных проявлений составила 23%.

Количество краж и мошенничеств с использованием современных технологий возросло в 2 раза (до 4 757 и 5 208 соответственно).

Общий размер ущерба по уголовным делам составил более 300 млн рублей. То есть, злоумышленники в среднем похитили по одному миллиону рублей в день.

Мошенничества в сфере IT-технологий – это, как правило, деяния, связанные с размещением в сети Интернет заведомо ложных сведений о реализуемых товарах и оказываемых услугах; взломом страниц участников социальных сетей; созданием сайтов - двойников.

В последнее время наиболее распространенными способами хищения средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий являются:

1. Звонки лиц, представившихся сотрудниками банков, о подозрительных операциях или о блокировке карт, для разблокировки которых требуется сообщить их номера и цифры на обратной стороне (CVV-код), коды из SMS; совершить определенные действия с помощью банкоматов, либо перевести денежные средства на резервные счета.

2. Получение данных банковских карт у лиц, разместивших на сайтах объявления о продаже товаров.

3. Рассылка SMS-сообщений о блокировке карт и списании с них денежных средств с указанием номеров телефонов для связи. Перезванивая на эти номера, граждане напрасно сообщают номера банковских карт, пин-коды и другие конфиденциальные сведения.

4. Требование неизвестных о необходимости передачи им денежных средств за избежание уголовной ответственности лицами, совершившими преступления, ДТП и т.д.

5. Информирование граждан по телефону о том, что им «предварительно» одобрен кредит. В случае отказа от получения кредита требуется назвать пароли из поступивших SMS-сообщений.

Как показывает практика, граждане по-прежнему попадаются на уловки мошенников.

Только за 2 дня декабря т.г. правоохранительными органами зарегистрировано 26 преступлений с использованием IT-технологий, похищены средства граждан на сумму более 5 млн. рублей.

Общественная опасность совершаемых с использованием IT-технологий краж и мошенничеств гораздо выше, чем от обычных преступлений, поскольку выявить применяемые способы хищений и противостоять им намного сложнее.

Преступники соблюдают меры конспирации, используют не зарегистрированные на них средства мобильной связи и банковские карты, шифровальные устройства, меняют телефоны, компьютеры и сим-карты.

Часто они звонят из других регионов, куда и перечисляются похищенные деньги. Существенно усложняет эффективность работы по раскрытию преступлений использование мошенниками IP-телефонии.

Поэтому при общении с неизвестными лицами гражданам нужно проявлять повышенную бдительность.

Необходимо знать, что работниками банков работа по отслеживанию сомнительных операций не проводится, этим занимается автоматическая система, которая при выявлении таких операций блокирует счета. После блокировки счетов сотрудники банков не перезванивают и не предлагают перевести денежные средства на безопасные резервные счета; произвести какие-либо манипуляции с банковскими картами через банкоматы. Для разблокировки счета гражданам необходимо лично обратиться с паспортами в кредитные учреждения.

Никому, в том числе работникам банков, нельзя сообщать номера банковских карт, пин-коды, CVV-коды, коды из SMS-сообщений и иные реквизиты.

-Прокуратура осведомляет – при возникновении сомнений, что звонящие люди являются работниками банков, необходимо прекратить разговор и самим перезвонить в банк, - сообщили в прокуратуре Новосибирской области 21 декабря.