Поднялся выше 75 рублей курс доллара на Мосбирже

А евро - выше 91 рубля впервые с 3 декабря.

А евро - выше 91 рубля впервые с 3 декабря.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос на 3,34%, до 75,8 рубля, курс евро - на 1,44%, до 91,11 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 75 рублей, а евро - выше 91 рубля впервые с 3 декабря.

При этом, на открытии торгов, курс доллара находился на уровне 73,9150 рубля (+0,77%), евро - 90,4550 рубля (+0,71%).

К 10:54 мск курс доллара торговался по 74,7825 рубля (+1,96%), евро - по 91,0575 рубля (+1,38%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,82% и достигал 3246,90 пункта, а индекс РТС - на 0,57%, до 1394,52 пункта.

К 11:10 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 3237,61 пункта (-1,1%), а РТС - на уровне 1359,69 пункта (-3,05%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 3,2% - до $50,61 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 3,2% и торгуется на уровне $47,66 за баррель.