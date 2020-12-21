21.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Поднялся выше 75 рублей курс доллара на Мосбирже

17:59 21.12.2020 Фото: ТАСС
1

А евро - выше 91 рубля впервые с 3 декабря.

% name% title
А евро - выше 91 рубля впервые с 3 декабря.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос на 3,34%, до 75,8 рубля, курс евро - на 1,44%, до 91,11 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 75 рублей, а евро - выше 91 рубля впервые с 3 декабря.

При этом, на открытии торгов, курс доллара находился на уровне 73,9150 рубля (+0,77%), евро - 90,4550 рубля (+0,71%).

К 10:54 мск курс доллара торговался по 74,7825 рубля (+1,96%), евро - по 91,0575 рубля (+1,38%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,82% и достигал 3246,90 пункта, а индекс РТС - на 0,57%, до 1394,52 пункта.

К 11:10 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 3237,61 пункта (-1,1%), а РТС - на уровне 1359,69 пункта (-3,05%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 3,2% - до $50,61 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 3,2% и торгуется на уровне $47,66 за баррель.

75 рублей доллар евро поднялся
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Укрепится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему не получается похудеть: рассказываем, как сбросить 2 кг до Нового 2021 года 1
18:20 21-12-2020
Почему не получается похудеть: рассказываем, как сбросить 2 кг до Нового 2021 года
Замерзающим на трассах автомобилистам номера экстренных телефонов назвал ТУАД Новосибирской области
18:18 21-12-2020
Замерзающим на трассах автомобилистам номера экстренных телефонов назвал ТУАД Новосибирской области
БердскПроизводственному пищевому предприятию (ООО НПФ "Золотая долина", Академгородок) срочно требуются
18:08 21-12-2020
Производственному пищевому предприятию (ООО НПФ
Как брат и отец борются за право воспитывать 7-летнюю сиротку Катю
18:00 21-12-2020
Как брат и отец борются за право воспитывать 7-летнюю сиротку Катю
Поднялся выше 75 рублей курс доллара на Мосбирже
17:59 21-12-2020
Поднялся выше 75 рублей курс доллара на Мосбирже
Названа сумма необлагаемого налогом дохода по вкладам - 42,5 тысячи рублей
17:50 21-12-2020
Названа сумма необлагаемого налогом дохода по вкладам - 42,5 тысячи рублей
Стартует первый диктант по общественному здоровью в России
17:45 21-12-2020
Стартует первый диктант по общественному здоровью в России
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
17:42 21-12-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
Предложил создать оздоровительный кластер на берегу Бердского залива Губернатор Травников 1
17:41 21-12-2020
Предложил создать оздоровительный кластер на берегу Бердского залива Губернатор Травников
Губернатор Травников: масштабы социальной поддержки превысят 30 млрд рублей в 2021 году
17:38 21-12-2020
Губернатор Травников: масштабы социальной поддержки превысят 30 млрд рублей в 2021 году