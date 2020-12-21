"Напрочь лишены медпомощи": Отправили повторно сдавать анализ на коронавирус в поликлинику №2 ребенка и мать в Бердске. На дом вновь медики не приехал

Начмед БЦГБ Максим Кучеренко заверял, что такой ситуации не могло случиться, пациентов с подозрением и подтвержденным коронавирусом сразу ставят на учет и к ним выезжают. Кто должен ходить сдавать анализы в поликлинику, а к кому должны приезжать домой, выясняла редакция.

Детская поликлиника №2 Бердска

Снова отравили сдавать анализ на коронавирус мать и ребенка в поликлинике №2 и не выехали на дом врачи в Бердске. Напомним, Елена называла абсурдом ситуацию в медицине Бердска и рассказывала, как не выезжают на дом и собирают в очередь 50 больных коронавирусом в БЦГБ. Об этом писал "Курьер. Среда. Бердск". Публикацию комментировал начмед Максим Кучеренко и сама главврач ЦГБ Алла Дробинская. Но ситуация вновь повторилась.

- Повторно сдавать анализ ребенка отправили вновь идти самостоятельно в больницу даже после публикации. Какая самоизоляция, когда здесь все правила нарушаются, - сказала Елена 21 декабря.

Напомним также, почему Елена подняла вопрос. Елена две недели была на больничном с пневмонией, а затем заболел ее ребенок 8 лет. У него держалась высокая температура. Педиатр, подозревая коронавирус, направил ребенка на анализ в детскую поликлинику №2. Почему не выехали взять анализ домой медики ковидной бригады? Обратилась с вопросами Елена. У ребенка вскоре подтвердился коронавирус. Но медработники и тогда не приехали домой, а направили на анализ и саму мать во взрослую поликлинику №2. Она пришла сдавать анализ и увидела очередь в 50 человек вперемешку с пациентами к другим врачам.

Теперь же после лечения ребенка вновь оправили на повторный анализ в детскую больницу №2 Бердска.

- Я вновь позвонила в больницу и уточнила, как нам с подтвержденным диагнозом коронавирус идти в больницу? Медики сослались на то, что к ковидной бригаде отдельный вход, - рассказала Елена.

Начмед Бердска Максим Кучеренко заверял, что такой ситуации не могло случиться, пациентов с подозрением и подтвержденным коронавирусом сразу ставят на учет и к ним выезжают. И отметил, что в ситуации надо разобраться. О повторном направлении в поликлинику редакция "Курьер. Среда. Бердск" также зада вопрос начмеду Кучеренко. В этот раз он не ответил четко на вопрос - почему к людям не выезжают, а направляют в больницу.

- Все зависит от тяжести течения болезни и возраста пациента, - уточнил он. При этом в беседе не раз подчеркнул, что нужно знать имя конкретного пациента, по которому возник вопрос, и разбираться в ситуации индивидуально.

Напомним также, что к предыдущей публикации "Курьер. Среда. Бердск" было много комментариев бердчан.

Процитируем некоторые из них:

- Ну-ну, выезжают ковидные бригады к больным. Не смешили бы. Лично три семьи знаю, к которым ни кто не выезжал, а заставляли с подтвержденным диагнозом иди в поликлинику.

- Мы месяц с лишним просидели дома, к нам никто не выезжал! На те редкие моменты дозвона нам отвечали "ждите", так бы и ждали. Ковид подтвержден был, но нами никто не интересовался, ни бригада, ни терапевт. Самостоятельно все сдали и вышли в школу. Спустя больше месяца звонит педиатр и спрашивает причину сдачи теста, кто болел, как болел, как тесты сдавали. Так все в базе должно быть, к вам ходили и сдавали! Вывод: песнопения о заботе государства о ковид положительных -лапша на уши. Никто ничего не фиксирует, никому ничего не нужно.

- Мы сидели 2 недели ждали, никто не приходил, пока сами не пошли в поликлинику и не сдали, а маме в возрасте 65+ так никто и не взял!

- Ответ начмеда - надо узнавать, кто дал направление? Да, все терапевты поликлиники. Крайние не они, а кто придумал эту схему работы с пациентами. Наказывать и штрафовать, как уполномоченных оберегать здоровье граждан. Прокуратура не хочет заняться этим вопросом??

- Враньё! Мне 60 лет, свалился с температурой 38,5 на протяжении 8 дней вызывал врача, вызов принимали, даже по 2 раза звонил, ответ - ждите. Так никто и не приехал. Сам поехал в ковидный госпиталь на ул. Попова. Там дали направление на КТ и выписали лекарства. Спасибо врачам!

- Не смешите людей, господин начмед. Переболели оба с мужем, никто не приехал, не пришел. Назначили лечение 1 раз по телефону. Анализ на ковид сдавали сами в поликлинике, в общей очереди. Телефон ковидной бригады не просто был занят, там никто трубку не брал. При выписке врач даже не послушал . И это норма для бердской больницы. Просто выдали больничный и отправили. Вот и ваше "не может быть!!!!"

- Боже, что творится, люди на прочь лишены мед помощи, дооптимизировались.

Чтобы выяснить все-таки, кто должен ходить сдавать анализы в поликлинику, а к кому должны приезжать домой, редакция "Курьер. Среда. Бердск" направила запрос в Минздрав.

Вопросы в министерство здравоохранения:

- При подозрении коронавируса у пациента терапевт направляет на анализ на COVID-19 идти самостоятельно в поликлинику или к больному должна выехать ковидная бригада?

- В каком случае должна выезжать ковидная бригада к пациентам?

- В каком случае пациенты должны самостоятельно идти в поликлинику и сдавать анализ на коронавирус?

- После подтверждения диагноз коронавирус пациенты должны находиться на самоизоляции и не выходить из дома?

- После диагноза коронавирус могут ли пациенты ходить сдавать анализ на коронавирус в поликлинику?

- Разъяснить схему сдачи анализов на коронавирус в зависимости от степени тяжести течения болезни и возраста пациента на амбулаторном лечении.

Как только будут получены ответы, мы опубликуем их.

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