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Провокаторов санкций против России приравнять к изменникам Родины призвал Дерипаска. Кремль согласился

18:41 21.12.2020 Фото: www.kremlin.ru
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Но Песков отметил, что от президента Владимира Путина пока такие инициативы не исходили.

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Песков об инициативе Дерипаски

Предложение бизнесмена Олега Дерипаски законодательно приравнять провоцирование антироссийских санкций к госизмене актуально и заслуживает внимания, но пока в Кремле конкретной позиции по этому вопросу еще не выработали, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что право законодательной инициативы есть у президента и депутатов Госдумы.

"Я думаю, практически все они об этой инициативе слышат. Посмотрим, приведет ли это к формулированию какого-либо документа, сейчас я не могу сказать что-то о конкретной позиции", - сказал Песков.

Он отметил, что от президента Владимира Путина пока такие инициативы не исходили.

Олег Дерипаска находится под санкциями Минфина США с апреля 2019 года. Вывести из-под санкций его компании "РусАл" и En+ ему удалось только ценой отказа от контроля за ними. На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что ранее в 2020 году европейские чиновники узнали, что Дерипаска продолжает непосредственное участие в управлении "РусАлом" и влияет на его менеджмент, и передали эту информацию в США. В En+ и "РусАле" это отрицают.

Дерипаска в Телеграме сравнил санкции и ущерб, который они наносят населению, с бомбардировками российских городов или прямой атакой на пограничные рубежи России.

"Действия тех граждан, которые прямо или косвенно эти санкции против российских физических или юридических лиц провоцируют, наверное, вполне логично квалифицировать как измену Родине, с соответствующими уголовными последствиями, добавил он. - Кстати, давно уже необходимо поправить УК РФ в этой части".

Источник: Интерфакс

антироссийские госизмена провоцирование санкции Олег Дерипаска Дмитирий Песков
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От редакции

Дерипаска заботится о российской экономике?

Иван Петров, 21 декабря 2020 19:57
Эти низкие люди давно сами уже давно изменили и Родине, и богу, и черту лысому, только на кол садить.

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