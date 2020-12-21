Снова тряхнуло Кузбасс: произошло второе землетрясение за неделю

Интенсивность события неизвестна

Сейсмологи зафиксировали сегодня ночью подземный толчок в Беловском районе, северо-восточнее села Заринского. Магнитуда землетрясения – 2,9, интенсивность сотрясений в эпицентре неизвестна, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН. Информации о пострадавших, разрушениях не поступало. Землетрясение было естественным.

Это второй подземный толчок в Беловском районе за последние семь дней, предыдущий зарегистрировали 16 декабря. Его причиной стал взрыв карьера.

Сейсмичность Кемеровской области с 60-х годов прошлого века носит сложный природно-техногенный характер из-за рельефа местности, глубинных разломов коры, проявления которых на поверхности ускоряют внешние факторы. В основном в регионе происходят низкоэнергетические и неглубокие землетрясения в районах концентрации горных работ.