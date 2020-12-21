21.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Снова тряхнуло Кузбасс: произошло второе землетрясение за неделю

18:54 21.12.2020 Фото: www.pixabay.com
0

Причина первого - взрыв в картере. Происхождение второго толчка неизвестно.

% name% title
Интенсивность события неизвестна

Сейсмологи зафиксировали сегодня ночью подземный толчок в Беловском районе, северо-восточнее села Заринского. Магнитуда землетрясения – 2,9, интенсивность сотрясений в эпицентре неизвестна, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН. Информации о пострадавших, разрушениях не поступало. Землетрясение было естественным.

Это второй подземный толчок в Беловском районе за последние семь дней, предыдущий зарегистрировали 16 декабря. Его причиной стал взрыв карьера.

Сейсмичность Кемеровской области с 60-х годов прошлого века носит сложный природно-техногенный характер из-за рельефа местности, глубинных разломов коры, проявления которых на поверхности ускоряют внешние факторы. В основном в регионе происходят низкоэнергетические и неглубокие землетрясения в районах концентрации горных работ.

Беловский взрыв карьера землетрясение сейсмологи толчок
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Помните, когда было землетрясение в нашем городе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подробный гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года для каждого знака зодиака: Что ждать от уходящего года?
20:20 21-12-2020
Подробный гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года для каждого знака зодиака: Что ждать от уходящего года?
"Никого я не кидал": Сделала заявление глава исчезнувшей в Новосибирске семьи на видео
19:59 21-12-2020
Потрясные кубики пресса Ани Лорак попали в сеть 1
19:50 21-12-2020
Потрясные кубики пресса Ани Лорак попали в сеть
БердскПробки в 10 баллов сковали дороги Новосибирска вечером 21 декабря 2020
19:40 21-12-2020
Пробки в 10 баллов сковали дороги Новосибирска вечером 21 декабря 2020
Прерывает авиасообщение с Великобританией в полночь 22 декабря 2020 Россия
19:33 21-12-2020
Прерывает авиасообщение с Великобританией в полночь 22 декабря 2020 Россия
22.12.20: Что будет в этот день и какие запреты существуют на Зимнее солнцестояние
19:20 21-12-2020
22.12.20: Что будет в этот день и какие запреты существуют на Зимнее солнцестояние
Кого утвердил в составе Госсовета Путин. Список
19:18 21-12-2020
Кого утвердил в составе Госсовета Путин. Список
Бердск"Напрочь лишены медпомощи": Отправили повторно сдавать анализ на коронавирус в поликлинику №2 ребенка и мать в Бердске. На дом вновь медики не приехал
19:10 21-12-2020
Снова тряхнуло Кузбасс: произошло второе землетрясение за неделю
18:54 21-12-2020
Снова тряхнуло Кузбасс: произошло второе землетрясение за неделю
Подробный любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года для каждого знака зодиака
18:50 21-12-2020
Подробный любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года для каждого знака зодиака