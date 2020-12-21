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Отсудил у Навального крупную сумму за ворованные фото самарский блогер

20:32 21.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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В июле путешественник из Самары Алексей Жирухин «уличил» оппоз иционера в нарушении авторских прав и подал на него в суд.

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Блогер-путешественник обвинял политика в нарушении авторских прав

Сегодня, 21 декабря, в одном из судов Москвы состоялось судебное заседание. На нем был рассмотрен иск известного самарского блогера в отношении Алексея Навального.

Как цитирует блогера Алексея Жирухина издание 63.RU, его иск был удовлетворен не полностью, а лишь частично. Так, Навального обязали выплатить 90 тысяч рублей за причиненный ущерб и 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Известно, что самарец не планирует обжаловать данное решение.

Эта история началась летом 2020 года. В июле блогер-путешественник из Самары «уличил» политика Алексея Навального в нарушении авторских прав и подал на него в суд. По мнению Жирухина, Навальный без согласования использовал фото блогера в одном из своих роликов.

50 тысяч авторские права блоггер самара суд Алексей Навальный Алексей Жирухин
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От редакции

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Аноним, 21 декабря 2020 21:16
Достал уже этот Навальный и теории заговоров вокруг него.

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