Прерывает авиасообщение с Великобританией в полночь 22 декабря 2020 Россия

Ограничение, решение о котором приняли из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, вступает в силу с полуночи 22 декабря. Оно будет действовать неделю.

Накануне британский Минздрав заявил, что выявленный в Соединенном Королевстве в середине декабря новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и, по предварительным оценкам, заразнее на 71%. В ВОЗ рассказали, что эту мутацию обнаружили также в Нидерландах и Австралии. При этом доказательств влияния нового варианта SARS-CoV-2 на смертность и заболеваемость пока нет.

"Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения", — добавили в российском оперштабе.