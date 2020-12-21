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"Никого я не кидал": Сделал заявление глава исчезнувшей в Новосибирске семьи на видео

19:59 21.12.2020 Фото: Кадр из инстаграма
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Александр Фреюк, которого считали без вести пропавшим, записал видеообращение, где заявил, что не присваивал себе ничьи деньги.

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"Пропавший" Фреюк выложил сторис в своем инстаграме

Новосибирец, семью которого разыскивали несколько дней, решил сделать публичное заявление.

Александр Фреюк, которого считали без вести пропавшим, записал видеообращение, где заявил, что не присваивал себе ничьи деньги. Мужчина опубликовал ролик в своем Instagram. Ранее он вместе с супругой и двумя маленькими детьми улетел в Москву, пока их поисками занималась полиция и добровольцы.

В обращении Фреюк говорит, что «никого не кидал», и обещает рассказать о всей сложившейся ситуации позже.

«Все просто завертелось, все начали смотреть, копаться в личных вещах, партнеры по бизнесу сделали поспешные выводы, и после это произошла огласка в СМИ. Многие на этом хотят поживиться, но по порядку я расскажу обо всем, как есть на самом деле», — говорит Фреюк.

Ранее в полиции сообщили, что проверяют информацию о пропаже семьи Фреюк, а позднее добавили, что сообщил об их исчезновении близкий родственник – отец главы семейства Владимир. Он написал заявление об этом сразу после того, как его сын перестал выходить на связь, – 17 декабря.

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