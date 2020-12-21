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Кого утвердил в составе Госсовета Путин. Список

19:18 21.12.2020 Фото: Кремлин.ру
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Согласно утвержденному составу, председателем Государственного совета является сам президент.

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Путин утвердил состав Госсовета

Президент России Владимир Путин утвердил состав Государственного Совета РФ, его возглавил он сам, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с частями 1 и 2 статьи 9 ФЗ от 8 декабря 2020 года №394-ФЗ "О Государственном Совете Российской Федерации" утвердить прилагаемый состав Государственного совета Российской Федерации", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания, 21 декабря.

Согласно утвержденному составу, председателем Госсовета является президент РФ Владимир Путин. Кроме того, в состав Госсовета вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий.

губернаторы состав указ Владимир Путин
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