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Пробки в 10 баллов сковали дороги Новосибирска вечером 21 декабря 2020

19:40 21.12.2020 Фото: 2ГИС
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В Бердске в вечерний час пик особых проблем на дорогах не наблюдалось. Разве что есть сложности при выезде с ул. Химзавоской на трассу Р-256. 

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Новосибирск сковали 10-балльные пробки

По состоянию на 18:30 понедельника, 21 декабря, интенсивность заторов на дорогах мегаполиса оценивается сервисами «Яндекс.Пробки» и 2ГИС в 10 баллов.

Сложной дорожной обстановке способствуют несколько мелких ДТП в различных районах, снегопад и традиционное предновогоднее оживление.

Автомобилистам стоит быть внимательными при выборе маршрута и планировать свое время.

В Бердске в вечерний час пик особых проблем на дорогах не наблюдалось. Разве что есть сложности при выезде с ул. Химзавоской на трассу Р-256.

дороги ДТП пробки снегопад час пик
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