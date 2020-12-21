Пробки в 10 баллов сковали дороги Новосибирска вечером 21 декабря 2020

В Бердске в вечерний час пик особых проблем на дорогах не наблюдалось. Разве что есть сложности при выезде с ул. Химзавоской на трассу Р-256.

Новосибирск сковали 10-балльные пробки

По состоянию на 18:30 понедельника, 21 декабря, интенсивность заторов на дорогах мегаполиса оценивается сервисами «Яндекс.Пробки» и 2ГИС в 10 баллов.

Сложной дорожной обстановке способствуют несколько мелких ДТП в различных районах, снегопад и традиционное предновогоднее оживление.

Автомобилистам стоит быть внимательными при выборе маршрута и планировать свое время.

В Бердске в вечерний час пик особых проблем на дорогах не наблюдалось. Разве что есть сложности при выезде с ул. Химзавоской на трассу Р-256.