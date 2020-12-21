Выходным днем 31 декабря объявил в Петербурге губернатор Беглов

Всем петербургским компаниям рекомендовано предоставить работникам выходной в последний день 2020 года. По словам Александра Беглова, нужно дать людям возможность отдохнуть в новогодние праздники вместе с семьей.

Александр Беглов на совещании с членами городского правительства назвал 31 декабря выходным

Жители Санкт-Петербурга смогут без спешки подготовиться к Новому году, поскольку 31 декабря в этом году объявляется выходным днем. Такой подарок для петербуржцев сделал губернатор Александр Беглов.

В понедельник, 21 декабря, глава города подписал распоряжение, согласно которому предпраздничный день официально будет считаться выходным.

Сотрудники исполнительных органов госвласти Петербурга отработают этот день в субботу, 26 декабря. Всем петербургским компаниям также рекомендовано предоставить работникам выходной в этот день.

По словам Александра Беглова, 2020 год был очень трудным. Нужно дать людям возможность отдохнуть в новогодние праздники вместе с семьей.

«Самое безопасное – встречать Новый год дома», – констатировал глава города.

Ранее Ленинградская область объявила 31 декабря 2020 года выходным днем для работников бюджетных организаций.