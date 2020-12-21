Выходным днем 31 декабря объявил в Петербурге губернатор Беглов

Жители Санкт-Петербурга смогут без спешки подготовиться к Новому году, поскольку 31 декабря в этом году объявляется выходным днем. Такой подарок для петербуржцев сделал губернатор Александр Беглов.
В понедельник, 21 декабря, глава города подписал распоряжение, согласно которому предпраздничный день официально будет считаться выходным.
Сотрудники исполнительных органов госвласти Петербурга отработают этот день в субботу, 26 декабря. Всем петербургским компаниям также рекомендовано предоставить работникам выходной в этот день.
По словам Александра Беглова, 2020 год был очень трудным. Нужно дать людям возможность отдохнуть в новогодние праздники вместе с семьей.
«Самое безопасное – встречать Новый год дома», – констатировал глава города.
Ранее Ленинградская область объявила 31 декабря 2020 года выходным днем для работников бюджетных организаций.