Путин приказал довести долю современного ядерного оружия до 88% в российской армии

По словам президента, показатели оснащения войск РФ современным оружием демонстрируют способность армии гарантированно обеспечить безопасность страны

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить долю современного оружия в силах ядерного сдерживания до 88% в 2021 году. Глава государства сравнил скорости изменений в вооруженных силах со скоростями во время заездов "Формулы-1".

"Стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо. Скорость изменений во всех критически важных для вооруженных сил сферах необычайно высока, это даже не "Формула-1" - скорости изменений космические", - указал Путин на заседании коллегии Министерства обороны РФ 21 декабря. "Остановимся хотя бы на одну секунду и сразу начнем отставать", - предупредил верховный главнокомандующий.

Поэтому, по его словам, "уже в 2021 году по силам ядерного сдерживания должны достигнуть уровня современности в 88,3%".

"Мы знаем, что конкретно, по каким позициям нужно сделать, а по силам общего назначения в 2024 году должны выйти на уровень 75,9%, то есть, почти 76%", - отметил президент.

По словам президента, показатели оснащения войск РФ современным оружием демонстрируют способность армии гарантированно обеспечить безопасность страны. "К середине декабря 2020 года доля современных образцов вооружения и техники в войсках России составляет уже более 70% по силам общего назначения, а в ядерных силах - 86%", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что "таким образом, армия и ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России".

Путин привел данные руководства Минобороны о том, как отечественная армия была оснащена современным оружием в предыдущие годы. "Во времена Советского Союза советская армия по силам общего назначения, так называемая современность, то есть, количество современных на тот период времени вооружений и техники, составляла 54% по силам общего назначения, по стратегическим ядерным силам - 65-70%, это приличный, хороший показатель", - сказал президент.

Он назвал цифры и за 2000 год. "Уровень современных вооружений по силам общего назначения упал до критически низкого уровня в 12%, а по силам ядерного сдерживания - до 35%". "Я помню очень хорошо свои первые разговоры на этот счет с министром обороны тогда Сергеевым, очень порядочный был человек и высокопрофессиональный ракетчик. Он мне тогда сказал: "Что я могу сделать? Даже на содержание ядерных сил не хватает денег", - поделился воспоминаниями президент.