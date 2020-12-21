Морила голодом и ставила голыми в угол приемных детей опекунша. За истязания ей огласили приговор

Кроме того, ее обязали выплатить компенсацию морального вреда: мальчикам – по 100 тысяч, а девочке – 80 тысяч рублей.

В Омской области вынесли приговор женщине, истязавшей детей, над которыми она оформила опекунство

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 50-летней жительнице Таврического района Ирине Шемякиной. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Следствием было установлено, что в 2020 году обвиняемая, работавшая почтальоном и являвшаяся опекуном трех несовершеннолетних детей – двух братьев в возрасте 12 и 14 лет и их 8-летней сестры, неоднократно с применением физической силы наказывала опекаемых за малейшие провинности, избивала, в т.ч. ремнем, оскорбляла, на длительное время голыми ставила в угол, лишала пищи и истязала иными способами. При этом женщина осознавала, что дети в силу возраста находятся в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от нее. В ходе следствия обвиняемая вину не признала.

После возбуждения уголовного дела по инициативе следственных органов дети были изъяты у опекунши и переданы в другую семью. По итогам следствия в адрес органов, в обязанности которых входило осуществление контроля за условиями жизни и воспитания несовершеннолетних опекаемых, внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, по итогам рассмотрения которых ответственные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Приговором районного суда подсудимой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, ее обязали выплатить компенсацию морального вреда: мальчикам – по 100 тысяч, а девочке – 80 тысяч рублей.