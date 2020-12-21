Упала перед Новым годом потребительская активность жителей Новосибирской области. И вряд ли уже поднимется

Из привычной структуры расходов исчезли заграничные поездки и культурный отдых, а при покупке товаров люди стали более осмотрительными и рациональными.

По мнению экспертов—предновогодние расходы граждан уже уступают прошлогодним на 4% и едва ли достигнут традиционного для декабря пика потребления

По мнению экспертов, предновогодние расходы граждан уже уступают прошлогодним на 4% и едва ли достигнут традиционного для декабря пика потребления.

По данным аналитического проекта Tinkoff Corona Index, траты стали менее разнообразными в сравнении с 2019 годом. Среднее значение индекса Tinkoff CoronaIndex, который учитывает потребительскую и деловую активность россиян и разнообразие их покупок, в Новосибирской области в первой половине декабря составило 6,6 балла по сравнению с 6,9 годом ранее. Этот показатель находится в пределах нормы и не является настолько критичным, как в период весенней самоизоляции.

Так, средний индекс в апреле 2020 года составлял 4,8 (годом ранее — 6,7), а 5 апреля было зафиксировано его самое низкое значение за год — 3,8 (в прошлом году он не опускался ниже 5,9). Новосибирцы перенесли этот день лучше, чем Россия в целом — показатель по стране 5 апреля составлял 3,4.

Между тем индекс 6,6 и падение в 4% выглядят нетипично для месяца, связанного с предновогодними тратами: в 2019 году индекс потребительской активности в декабре достигал пикового значения (10 баллов). Сегодня в Новосибирской области продолжает действовать ряд ограничительных мер, ранее введенных региональными властями для борьбы с распространением коронавируса.

В сочетании с данными Tinkoff CoronaIndex это позволяет прогнозировать, что ситуация до конца года вряд ли изменится. Даже в последнюю неделю декабря, традиционно посвященную предпраздничному шопингу, потребительская активность новосибирцев будет ниже, чем год назад.

— С учётом неординарного влияния пандемии на нашу экономику к концу года можно выделить ряд феноменов. Так, при падении доходов населения статистика не отмечает снижение уровня зарплат. Возможно, потому что кризис ударил в первую очередь по теневому сектору, доходы конкретных домохозяйств снизились, и потребление стало более сжатым, но статистика не выявляет причин сжимания. Из привычной структуры расходов исчезли заграничные поездки и культурный отдых, а при покупке товаров люди стали более осмотрительными и рациональными. Потребительское поведение сильно изменилось как в силу вынужденных причин, так и в силу опасений, которые есть у населения: вторая волна пандемии вернула в потребительские настроения толику пессимизма. К прежнему образу жизни мы не вернёмся. После мирового кризиса 2008 года в экономической литературе появился термин new normal, указывающий на то, что традиционная сменяемость кризисов и периодов экономического подъёма больше не работает. Окончательно эта «новая нормальность» пришла к нам в 2020 году. Мы вряд ли сможем жить по прежним правилам, потому что экономические отношения на всех уровнях и траектории дальнейшего развития будут уже иными, — рассказал Владимир Климанов, доктор экономических наук, руководитель Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Несмотря на снижение активности в целом, потребители начинают активно готовиться к праздникам, планируя поездки на Новый год и январские каникулы. Этим можно объяснить рост расходов на авиабилеты (+40% за неделю с 9–15 декабря в сравнении с первой неделей месяца), железнодорожные билеты (+17%) и бронирование номеров в гостиницах (+10%). В агентства при этом новосибирцы не обращаются: траты на туроператоров сократились на 21%. Также на неделе с 9 по 15 декабря в Новосибирской области вырос спрос на аренду авто (+26%), развлечения (+24%), товары для животных (+20%) и услуги салонов красоты (+18%).

По данным Tinkoff Corona Index, на 21 декабря 2020 г. Новосибирская область занимает 60-е место в рейтинге потребительской активности. На первой строчке — Республика Тыва с показателем 10. Хуже всего среди регионов обстоят дела в Чукотском АО, где индекс составляет 4,5. Москва занимает в рейтинге второе место с конца (4,8).

Источник: ведомостинсо.рф