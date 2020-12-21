Сроки начала вакцинации «Спутником V» пожилых россиян от коронавируса, назвал Гинцбург

Прививаться в настоящее время можно людям от 18 до 60 лет. Скоро снимут возрастные ограничения.

Разработчик вакцины дал интервью

Прививку вакциной «Спутник V» от COVID-19 можно будет делать лицам старше 60 лет после Нового года, считает Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, который разработал препарат.

«Я думаю, что до Нового года заканчиваются сейчас исследования на возрастных группах 60 и больше. И сразу после Нового года официально в регистрационное удостоверение вакцины «Спутник V» будет внесено разрешение использовать её от 18 лет и без ограничения возраста», — сказал он в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия.

Специалист напомнил, что прививаться в настоящее время можно людям от 18 до 60 лет. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что в России планируется провакцинировать от коронавирусной инфекции около 60% взрослого населения.