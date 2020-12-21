Как выплачивают медикам "коронавирусные" надбавки и лечат больных, приказал проверить Мишустин

Пресс-конференция приносит первые результаты

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря. Федеральные министерства и ведомства, а также главы регионов должны обеспечить выполнение решений, принятых главой государства, говорится в документе. О результатах этой работы они обязаны доложить в правительство, сообщается на сайте кабмина 21 декабря.

Минздраву, Минтруду, Росздравнадзору, Роструду, Фонду социального страхования поручено в течение недели провести мониторинг осуществления в полном объёме выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом. Речь идёт о четырёх регионах: Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях. Кроме того, Минздрав и Росздравнадзор проверят информацию о закрытии районных больниц в Алтайском крае.

Часть поручений Михаила Мишустина касаются непосредственно помощи больным коронавирусом. Те, кто лечатся дома, должны быть обеспечены бесплатными медикаментами. Главам регионов поручено принять для этого необходимые меры. Минздрав в свою очередь до 29 декабря оценит ситуацию с доступностью медикаментов для таких больных во всех регионах.

Вместе с Росздравнадзором ведомству Михаила Мурашко также поручено провести анализ оказания медицинской помощи больным с коронавирусом в части количества мест в больницах, обеспечения медицинских учреждений оборудованием и персоналом.

Отдельно Михаил Мишустин поручил решить вопрос с кадровым обеспечением медицинских учреждений в Кандалакшском районе Мурманской области. Во время пресс-конференции один из жителей села Алакуртти пожаловался Президенту, что в местной больнице работает один-единственный врач. Руководство региона вместе с Минздравом и Росздравнадзором должно разобраться в ситуации и до 25 декабря доложить о принятых мерах в правительство.