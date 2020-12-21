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Доступность выплат путинских 5000 рублей и через МФЦ проверят по поручению Мишустина

22:42 21.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Премьер распорядился проверить,, как оказывают услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг.

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Выплаты уже поступают

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проверить доступность выплат и социальных услуг через МФЦ, сообщается на сайте кабмина 21 декабря.

«Михаил Мишустин распорядился проверить доступность для граждан услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг. Задание дано трём министерствам: Минэкономразвития, Минцифры и Минтруду», — говорится в сообщении.

Срок исполнения — до 25 декабря.

Кроме этого, Минтруд и ПФР должны к 11 января доложить о президентских выплатах семьям с детьми до 8 лет.

17 декабря Владимир Путин по время ежегодной пресс-конференции заявил, что семьи с детьми получат уже к Новому году единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документы о выделении 73,5 миллиарда рулей на эти цели.

25 декабря выплаты до 8 лет доступность Михаил Мишустин Минэкономразвития Минцифры Минтруду Пенсионный фонд России
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