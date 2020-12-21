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Троих детей за 2020 год родила жительница Набережных Челнов. Но не тройню

22:09 21.12.2020 Фото: КДМЦ
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Случаи, когда у женщины между первыми и вторыми родами столь маленький перерыв не редкие. Интересен факт того, что женщина стала многодетной матерью в рамках одного календарного года.

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Многодетная мать

20 декабря в 2 часа 45 минут акушеры-гинекологи Камского детского медицинского центра приняли у челнинки третьи роды за 2020 год. Новорожденного назвали Саидом. Он родился весом 3590 граммов и ростом 53 сантиметра. Примечательно, что ровно 11 месяцев назад, то есть 20 января этого же года женщина родила двойню – Сафию и Кабира.

«Такие случаи, когда у женщины между первыми и вторыми родами столь маленький перерыв, бывает даже девять месяцев, не редкие. В данной же ситуации интересен сам факт того, что женщина стала многодетной матерью в рамках одного календарного года. В настоящее время роженица и малыш чувствуют себя хорошо», - сообщил заместитель главного врача по акушерству и гинекологии КДМЦ Алексей Эстрин.

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