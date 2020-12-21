Навальный позвонил своему убийце: Он измазал "новичком" трусы оппозиционера, но "ситуация сложилась не в нашу пользу"

Он уточнил, что под неблагоприятным для возможных отравителей стечением обстоятельств он понимает экстренную посадку самолета в Омске, а также — работу сотрудников скорой помощи в аэропорту.

Алексей Навальный опубликовал запись разговора с человеком, который участвовал в покушении на него

Алексей Навальный опубликовал запись разговора с человеком, который участвовал в покушении на него. Оппозиционер представился помощником Николая Патрушева и попытался выяснить у собеседника подробности спецоперации. Мужчина несколько раз повторил, у него есть подписка о неразглашении и ему нельзя раскрывать эти данные, но потом всё же достаточно подробно поведал о том, что происходило 20 августа в Томске.

Из разговора следует, что «новичок» был нанесён на нижнее бельё Алексея Навального, а выжил он, благодаря оперативным действиям пилота и врачей, вколовших политику атропин.

В ходе разговора мужчина поведал и другие подробности подготовки к покушению, например, способы, как спецслужбам удаётся «обходить» камеры видеонаблюдения.

Навальный опубликовал запись разговора с военным химиком из Института криминалистики ФСБ Константином Кудрявцевым. Авторы расследования об отравлении политика в Томске называли его одним из предполагаемых участников специальной группы, организованной для проведения операции.

Алексей Навальный в разговоре с Кудрявцевым представился помощником главы Совета безопасности РФ Николая Патрушева Максимом Устиновым. Он сообщил, что по заданию «руководства» готовит доклад для Собеза, опрашивая всех участников операции. Собеседник, в конце концов, согласился рассказать свою версию произошедшего в Томске и Омске в 20-х числах августа.

Кудрявцев отметил, что в районе 25 августа работал в Омске с вещами Навального: «Замывали, обрабатывали растворами. Чтобы они не это… ну, там… как сказать-то. Ну, обрабатывали. Чтобы не было следов, там, ничего такого».

После обработки вещи вернули сотрудникам транспортной полиции. Кудрявцев отметил, что дважды летал в Омск. Особое внимание было уделено трусам и штанам Навального.

На вопросы Навального о возможных причинах «провала операции» в Томске собеседник отвечал так:

«Ну вот этот вопрос я себе задавал уже не один раз, кстати. Вроде как бы, ну, по ситуации… То, что информацией, что я владею, а я владею не все информацией».

«Вопрос наверняка прорабатывался досконально. Я так считаю. Ну, это мое мнение. По крайне мере, если брать, ну, то, что ранее там, да, было сделано, вот, но нюансы есть всегда. В каждой, как бы, в каждой заботе есть нюансы какие-то, да? Вся ситуация повернулась как бы с одной стороны там, ну … как сказать-то это правильно-то, е-мае…»

«Ну, я тоже думал, что могло… Ну, посадили там это [самолет]… Сами понимаете, да? Он полетел, посадили [самолет], все вот это вот. Ситуация сложилась так, что… не в нашу пользу. Я так считаю. Если бы чуть дольше [летел], то, соответственно, чуть… могло бы все пойти и по-другому».

По просьбе Навального мужчина уточнил, что под неблагоприятным для возможных отравителей стечением обстоятельств он понимает экстренную посадку самолета в Омске, а также — работу сотрудников скорой помощи в аэропорту.

«Провели мероприятия вот эти вот, первичные, которые они обычно… Ну, там медики смотрят состояние. Они там вкололи антидот какой-то, соответственно. Предположительно — предположительно, что вот это вот, да. Или хотя… ну, симптоматика же там похожа, — добавил Кудрявцев. — Они действовали непосредственно по инструкции, медики. Поэтому из-за того, что сработала скорая, да».

Отмечается, что Кудрявцев оказался единственным из всей предполагаемой группы, кто не повесил трубку. Алексей Навальный пытался обзвонить всех.

Отравление Алексея Навального в Томске 20 августа было вторым покушением на жизнь политика в 2020 году, говорится в совместном расследовании изданий Bellingcat, The Insider, Der Spiegel, El Pais и CNN. В июле сотрудники ФСБ пытались отравить оппозиционера и его жену Юлию в Калининграде, утверждают журналисты. Навальный считает, что за операцией стоят сотрудники спецподразделения Института криминалистики ФСБ, видеоверсия материала опубликована на youtube-канале политика.

Как выяснили журналисты-расследователи, отравление Навального в Томске контролировали сотрудники ФСБ Алексей Кривощеков, Станислав Макшаков, Олег Таякин «Тарасов», генерал-майор Владимир Богданов.