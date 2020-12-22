Стоматологическая клиника "Колибри": Зубной камень и зубной налет

Зубной камень может не беспокоить своего владельца. Особенно, пока он не затвердел и находится на зубах в виде мягкого налета.
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Возникает ощущение, что вы работаете в этом направлении как минимум 2 раза в сутки, тщательно чистя зубы.
Однако, иногда, налет до конца при чистке не удаляется и через 10-16 часов происходит его частичная минерализация,затем процесс отвердевания продолжается и уже на зубах вместо налета зубной камень.
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Он так же подразделяется на
✔Наддесневый (виден невооруженным глазом, располагается выше уровня десны, цвет темный ,либо желтоватый, легко удаляется.)
✔Поддесневый (располагается ниже уровня десны,глазом не виден ,но десна может быть синюшной,отечной,либо с покраснением и свидетельствовать о наличии поддесневого камня).
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Чем опасен зубной налет ,а в последующем камень?
Основные признаки воспаления десен
✔Кровоточивость при чистке зубов
✔Покраснение или синюшность десны
✔Боли в деснах
✔Подвижность зубов
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Мой совет -делать проф.гигиену 1 раз в полгода и выполнять рекомендации стоматолога.Пусть вы и ваши зубы будут здоровыми.
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Источник: Раздел Стоматологической клиники "Колибри"на сайте Весь Бердск