Стоматологическая клиника "Колибри": Зубной камень и зубной налет

Чем опасен зубной налет ,а в последующем камень? Тем, что он запускает воспалительные процессы в десне.

Налет до конца при чистке не удаляется и через 10-16часов происходит его частичная минерализация

Зубной камень может не беспокоить своего владельца. Особенно, пока он не затвердел и находится на зубах в виде мягкого налета.

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Возникает ощущение, что вы работаете в этом направлении как минимум 2 раза в сутки, тщательно чистя зубы.



Однако, иногда, налет до конца при чистке не удаляется и через 10-16 часов происходит его частичная минерализация,затем процесс отвердевания продолжается и уже на зубах вместо налета зубной камень.Он так же подразделяется на✔Наддесневый (виден невооруженным глазом, располагается выше уровня десны, цвет темный ,либо желтоватый, легко удаляется.)✔Поддесневый (располагается ниже уровня десны,глазом не виден ,но десна может быть синюшной,отечной,либо с покраснением и свидетельствовать о наличии поддесневого камня).Чем опасен зубной налет ,а в последующем камень?Тем, что он запускает воспалительные процессы в десне.Основные признаки воспаления десен✔Кровоточивость при чистке зубов✔Покраснение или синюшность десны✔Боли в деснах✔Подвижность зубовМой совет -делать проф.гигиену 1 раз в полгода и выполнять рекомендации стоматолога.Пусть вы и ваши зубы будут здоровыми.

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Источник: Раздел Стоматологической клиники "Колибри"на сайте Весь Бердск