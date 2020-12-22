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Здоровье

Стоматологическая клиника "Колибри": Зубной камень и зубной налет

09:01 22.12.2020 Фото: стоматологическая клиника "Колибри"
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Чем опасен зубной налет ,а в последующем камень? Тем, что он запускает воспалительные процессы в десне.

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Налет до конца при чистке не удаляется и через 10-16часов происходит его частичная минерализация

Зубной камень может не беспокоить своего владельца. Особенно, пока он не затвердел и находится на зубах в виде мягкого налета.
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Возникает ощущение, что вы работаете в этом направлении как минимум 2 раза в сутки, тщательно чистя зубы.

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Однако, иногда, налет до конца при чистке не удаляется и через 10-16 часов происходит его частичная минерализация,затем процесс отвердевания продолжается и уже на зубах вместо налета зубной камень.
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Он так же подразделяется на
✔Наддесневый (виден невооруженным глазом, располагается выше уровня десны, цвет темный ,либо желтоватый, легко удаляется.)
✔Поддесневый (располагается ниже уровня десны,глазом не виден ,но десна может быть синюшной,отечной,либо с покраснением и свидетельствовать о наличии поддесневого камня).
.
Чем опасен зубной налет ,а в последующем камень?
Тем, что он запускает воспалительные процессы в десне.
Основные признаки воспаления десен
✔Кровоточивость при чистке зубов
✔Покраснение или синюшность десны
✔Боли в деснах
✔Подвижность зубов
.
Мой совет -делать проф.гигиену 1 раз в полгода и выполнять рекомендации стоматолога.Пусть вы и ваши зубы будут здоровыми.

Ждем Вас на консультацию по адресу: ул.Гоголя 15,ТЦ "Юпитер", 3 этаж.
Так же запись по т.8 (383)2-383-078.

Источник: Раздел Стоматологической клиники "Колибри"на сайте Весь Бердск

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