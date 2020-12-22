Стать мулаткой-шоколадкой без Турции, легко! С Batterflay это возможно в любое время года!

Почти у 95% нашего населения нехватка солнечного витамина D, а где его брать, конечно, загорая в нашем солярии.

Цена 12 руб за минуту, кстати, одна из самых дешевых цен в нашем городе

Быстрый, ровный и красивый загар зимой, летом, в любое время года доступен для каждого в Batterflay.

Инсоляции очень полезны для организма, а учитывая тот факт, что мы живем больше полугода в зиме, это полезно вдвойне. Почти у 95% нашего населения нехватка солнечного витамина D, а где его брать, конечно, загорая в нашем солярии.

Доступная цена 12 руб за минуту, кстати, одна из самых дешевых цен в нашем городе позволит вам получать необходимый витамин и приятный, шоколадный оттенок кожи тогда, когда вы захотите.

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Источник: Раздел салона красоты BATTERFLAY на сайте Весь Бердск