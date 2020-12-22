Химчистка демисезонных и зимних вещей в ателье "Людмила" и химчистке "Чайка"

Химчистка демисезонных и зимних вещей в ателье "Людмила"!
Выполним любой вид работ с вашей верхней одеждой
перешив
пошив
тонировка
реставрация
химчистка.
Источник: Раздел Химчистка Чайка на сайте Весь Бердск
Наше ателье специализируется по работе с мехом, кожей, дубленочными материалами, а также с тканью.
Химчистка демисезонных и зимних вещей в ателье "Людмила"!
Выполним любой вид работ с вашей верхней одеждой
перешив
пошив
тонировка
реставрация
химчистка.
Источник: Раздел Химчистка Чайка на сайте Весь Бердск
От редакции
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