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Счастливые дни для венчания и свадеб в 2021 году

12:20 22.12.2020 Фото: pxhere.com
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Перед тем, как назначить дату венчания, важно попросить у священнослужителей помощи. Они подскажут, какие молитвы читать, сколько поститься.

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Таинство венчания — непременный спутник бракосочетания в православном мире
Сюжет: Православные обряды
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Счастливые дни для венчания и свадеб в 2021 году22 декабря 2020 года - Празднование в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»Ещё 551 новостей

Таинство венчания — непременный спутник бракосочетания в православном мире. Парам, которые хотят узаконить свой союз перед Господом, узнать благоприятные дни для проведения венчания поможет календарь свадеб на 2021 год.

Свадебное торжество, проведенное в миру, сильно отличается от обряда венчания в церкви. Влюбленные могут выбрать практически любой день для того, чтобы зарегистрировать отношения в ЗАГСе, но церковь венчает только по определенным дням: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Кроме того, венчание не проводится в дни постов, крупных православных праздников и в некоторые частные дни. Эксперты рекомендуют узнать о расписании венчаний из православного календаря на 2021 год, а также проконсультироваться со священнослужителями выбранной церкви или храма. Не стоит забывать и о подготовке к таинству венчания, которая длится не один день и проходит с соблюдением правил церкви.

В какие дни церковь не проводит венчаний

Выбирая красивую и удачную дату для венчания, стоит помнить о том, какие дни совершенно не подходят для проведения таинства:

накануне православных праздников;
во время постов, однодневных и многодневных;
во время поминовения усопших в родительские субботы;
в четверг, понедельник и пятницу;
если влюбленные не готовы к таинству.

Также венчание могут не проводить в дни частных праздников, и их расписание разнится, ведь существуют праздники малых городов и населенных пунктов, которые не включены в список православных праздников общего значения.

Счастливые дни для венчания в 2021 году

В 2021 году будет множество благоприятных дат для проведения таинства венчания. Также влюбленные могут венчаться в особые дни, которые испокон веков считались лучшими для заключения брачного союза. Эти даты считаются особенными. Например, молодожены могут рассчитывать на счастливую семейную жизнь, если обвенчаются во время почитания лика Казанской иконы Богоматери 21 июля и 4 ноября. А вот в праздник Красной горки венчание может не состояться, так как он выпадает на 9 мая, время почитания усопших воинов.

Венчания в 2021 году по месяцам

Венчание не приемлет суеверий, которым многие следуют, считая, что некоторые месяцы совершенно не подходят для брачных союзов. Священнослужители рекомендуют вверить свои судьбы Господу. Благоприятными для венчания будут следующие дни.

Январь: 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31.
Февраль: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 17, 19, 21.
Март: 1, 2, 5.
Апрель: в апреле церковь не проводит таинства венчания.
Май: 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31.

Июнь: 2, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 18.
Июль: 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30.
Август: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 29, 31.
Сентябрь: 1, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 29.
Октябрь: 1, 3, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 30.
Ноябрь: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26.
Декабрь: в декабре не стоит планировать венчания.

Перед тем, как назначить дату венчания, важно попросить у священнослужителей помощи. Они подскажут, какие молитвы читать, сколько поститься и воздерживаться от близости, каким образом будет проходить венчание и что для этого нужно приготовить. Семьи, которые решатся на венчание, смогут вверить свои судьбы высшим силам и обрести их неустанную защиту на всю жизнь.

Источник: dailyhoro.ru

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