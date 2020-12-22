Как избавить ребенка от страха темноты? 5 действенных способов

Дети обладают живым воображением, многие из них страдают от фобий, и одна из самых распространенных заключается в боязни темноты.
Если ребенок не видит комнату, его подсознание начинает дорисовывать пустоту. Поскольку малыш пока не знает на сто процентов, что в мире нет монстров (остается только верить маме), то справиться с иррациональным страхом не всегда может самостоятельно. Родители не должны отворачиваться от ребенка!
Не стоит подвергать малыша стрессу!
Есть гораздо более гуманные способны избавиться от страха.
Разговаривайте с ребенком
Высказав страх, ребенок почувствует облегчение. Многие дети понимают, что преувеличивают, они доверяют родителям, поэтому если мама говорит, что в темноте ничего нет, он будет готов поверить и проверить.
Хвалите ребенка
Когда ребенку приходится справляться со страхом, например, оставаясь в комнате перед сном одному, вы можете помочь похвалой.
Скажите, что ваш малыш очень храбрый и обязательно победит.
Облегчите привыкание к темноте
Некоторым детям слова не помогают, у них слишком живое воображение, и рассеять страх поможет вполне конкретная вещь – ночник.
Поищите что-нибудь милое и детское, чтобы не только разгоняло темноту, но и поднимало ребенку настроение.
Игры в темноте
Темнота воспринимается ребенком исключительно негативно, но если добавить игровой элемент, мышление изменится. Развеять сомнения малыша мощно с помощью игр с фонариком или небольшого представления с тенями.
Покажите, что темнота – это еще и возможности.
Считаю 10 секунд…
Велите ребенку закрыть глаза, выключите свет и досчитайте до десяти. За это время зрение начнет адаптироваться к темноте, соответственно, когда ребенок откроет глаза, он увидит очертания предметов, а не сплошную черноту.
Источник: kolobok.ua