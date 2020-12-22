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Общество / Стиль жизни

Как избавить ребенка от страха темноты? 5 действенных способов

21:50 22.12.2020 Фото: pixabay.com
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Некоторым детям слова не помогают, у них слишком живое воображение, и рассеять страх поможет вполне конкретная вещь – ночник.

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Дети обладают живым воображением, многие из них страдают от фобий, и одна из самых распространенных заключается в боязни темноты

Дети обладают живым воображением, многие из них страдают от фобий, и одна из самых распространенных заключается в боязни темноты.

Если ребенок не видит комнату, его подсознание начинает дорисовывать пустоту. Поскольку малыш пока не знает на сто процентов, что в мире нет монстров (остается только верить маме), то справиться с иррациональным страхом не всегда может самостоятельно. Родители не должны отворачиваться от ребенка!

Не стоит подвергать малыша стрессу!

Есть гораздо более гуманные способны избавиться от страха.

Разговаривайте с ребенком

Высказав страх, ребенок почувствует облегчение. Многие дети понимают, что преувеличивают, они доверяют родителям, поэтому если мама говорит, что в темноте ничего нет, он будет готов поверить и проверить.

Хвалите ребенка

Когда ребенку приходится справляться со страхом, например, оставаясь в комнате перед сном одному, вы можете помочь похвалой.

Скажите, что ваш малыш очень храбрый и обязательно победит.

Облегчите привыкание к темноте

Некоторым детям слова не помогают, у них слишком живое воображение, и рассеять страх поможет вполне конкретная вещь – ночник.

Поищите что-нибудь милое и детское, чтобы не только разгоняло темноту, но и поднимало ребенку настроение.

Игры в темноте

Темнота воспринимается ребенком исключительно негативно, но если добавить игровой элемент, мышление изменится. Развеять сомнения малыша мощно с помощью игр с фонариком или небольшого представления с тенями.

Покажите, что темнота – это еще и возможности.

Считаю 10 секунд…

Велите ребенку закрыть глаза, выключите свет и досчитайте до десяти. За это время зрение начнет адаптироваться к темноте, соответственно, когда ребенок откроет глаза, он увидит очертания предметов, а не сплошную черноту.

Источник: kolobok.ua

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