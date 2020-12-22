10 лучших подарков для ребенка на Новый год 2021

У нас есть несколько вариантов презентов для детишек, мальчиков и девочек разного возраста.

Родители уже задумываются о подборе идеального подарка, который точно понравится ребенку

Приближается Новый год, сказочное время, когда каждый ребенок мечтает о подарках и исполнении желаний!

Родители уже задумываются о подборе идеального подарка, который точно понравится ребенку. У нас есть несколько вариантов презентов для детишек, мальчиков и девочек разного возраста. Усаживайтесь поудобнее!

Дженга

Классическая игра, которая увлекает и детей, и взрослых. Хорошая новость для родителей – игра еще и развивает ребенка, тренирует моторику, усидчивость, творческое пространственное и даже архитектурное мышление.

Совмещаем приятное с полезным!

Большие пазлы

Маленькая хитрость – выбирайте пазл с той тематикой, которая интересует ребенка. Например, для мальчика можно подобрать пазл с каким-нибудь автомобилем или кораблем, а девочка, скорее всего, с особенным интересом будет собирать пазл с барби.

Не забудьте посмотреть на маркировку, чтобы покупка подходила ребенку по возрасту.

Конструктор LEGO Шоу талантов

Отличный вариант подарка для девочки от 8 до 12 лет.

Конструктор состоит из 492 деталей и превращается, в собранном виде, в настоящую игру, которая займет ребенка на несколько часов.

Поезд с цифрами

Родители знают, как увлекательно, но и сложно обучать ребенка буквам, цифрам, словам… Уже с 1,5 года малыша необходимо тренировать, а LEGO создает отличные игровые наборы для малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Например, поезд с цифрами LEGO познакомит ребенка с арифметикой, поможет ему самому принимать первые в жизни решения, потренирует усидчивость и внимательность.

Набор для рисования

Заметили, что ребенок проявляет навыки к рисованию? Да и обрисованных стен с вас уже достаточно?

Тогда положите под елочку первый профессиональный набор для рисования. Конечно же, детский, но функциональный. К слову, собрать набор можно и самостоятельно, купив отдельно альбом, блокнот, карандаши или фломастеры.

Конструктор LEGO City Гоночные автомобили

Нет ничего круче автомобилей для пятилетнего мальчишки, так порадуйте его безопасной игрушкой – конструктором LEGO City с 190 деталями, из которых ребенок самостоятельно соберет машинки. Гарантируем, конструктор станет предметом гордости мальчика.

P. S. Конструктор рассчитан на детей 5-7 лет.

Конструктор LEGO Friends Городская больница

А если ребенку уже 8-10 лет, он задумывается о своей будущей профессии. Как известно, чаще всего дети в таком возрасте хотят стать врачами или учителями. Набор LEGO Friends станет удобным и интересным источником знаний для ребенка о том, как работают клиники и почему так важны врачи?

Конструктор Lego Осада маяка

Если мальчик любит историю и баталии, то можно подарить ему конструктор, чтобы он занимался любимым делом дома и безопасно! Этот конструктор, как и любой другой набор, сделает ребенка более усидчивым, он поможет тренировать его концентрацию.

Книга

Познавательные книги, сделанные для детей, увлекают и раскрывают мир для ребенка. Если вы устали отвечать на бесчисленные вопросы почемучки, то купите ребенку книгу, способную насытить знаниями о том, как работает наш мир.

Раскраски

Творческий подарок, который поможет ребенку, провести время с пользой. Вместе с раскраской купите набор карандашей, начните раскрашивать вместе с ребенком, чтобы он был смелее в выборе тех или иных цветов. Удачи!

Источник: kolobok.ua