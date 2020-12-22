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Ритуалы финансового благополучия на Новый год 2021:Что обязательно нужно сделать в канун Нового года?

23:20 22.12.2020 Фото: pixabay.com
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Праздничного декора должно быть в изобилии, потому что чем его больше, тем следующий год станет успешнее в материальном плане.

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Новогодняя ночь окутана сказочностью и волшебством, потому хочется верить, что она поможет исполнить желания и изменить жизнь к лучшему

Народные приметы расскажут, что сделать в Новый год 2021 для финансового благополучия и для привлечения удачи. Новогодняя ночь окутана сказочностью и волшебством, потому хочется верить, что она поможет исполнить желания и изменить жизнь к лучшему.

Какие ритуалы для финансового благополучия провести на Новый год

Подготовка к празднованию Нового года должна начинаться с генеральной уборки в жилище.

Важно собрать и выбросить все ненужное, старое, поношенное и то, что вышло из строя.

Хлам несет негативную энергетику, лишая обитателей дома жизненных сил и препятствуя достижению целей.

Избавляясь от того, что никакой пользы не приносит, вынося его на свалку, человек тем самым позволяет прийти новым потокам энергии.

В первую очередь такой обряд «очищения» жилого пространства направлен на решение финансовых проблем, ведь чистый дом без старых вещей сам по себе будет привлекать денежные потоки в семью.

Когда хозяйка уже начинает накрывать на стол, то ей нужно взять горсть монет и разделить их поровну, поместив по несколько штук под тарелку каждого гостя.

Когда торжество закончится, то нужно сообщить присутствующим, чтобы они забрали свои монетки с собой. Это принесет им удачу в финансовой сфере. Хранить монеты желательно у себя дома до следующего Нового года.

Как сделать талисман для привлечения финансового благополучия в Новом году

Поскольку символ наступающего года Металлический Бык, то некоторые ритуалы напрямую связаны с ним.

Чтобы 2021 год оказался благополучным с точки зрения прибыли, то астрологи рекомендуют сделать специальный талисман.

Для этой цели нужно найти в доме отрез бромосеребряной ткани. Сшить из нее мешочек и поместить в него монеты такого же серебряного цвета.

Наряжая елку, денежный талисман нужно повесить на одну из веток, а когда все праздничные мероприятия в честь встречи Нового года закончатся, снять мешочек с хвойного дерева и носить весь год при себе.

Если есть возможность, то его можно положить в одно из отделений кошелька или в женскую сумочку.

До прихода гостей под дорожку в прихожей положить несколько монет из желтого металла. Это простой способ привлечь удачу и деньги в дом.

Елку следует украсить большим количеством шаров и другими новогодними игрушками.

Праздничного декора должно быть в изобилии, потому что чем его больше, тем следующий год станет успешнее в материальном плане.

Незаметно для посторонних глаз на хвойное дерево повесить бумажные деньги. Номинал купюр должен быть крупным.

Что нужно сделать в канун Нового года, чтобы привлечь финансовое благополучие

Существует примета: кто покормит птиц или бездомных животных 31 декабря, тому весь следующий год будет сопутствовать везение.

Потому так важно делать добрые дела, подавать милостыню бедным, делиться едой с голодными, помогать окружающим и отдать то, что не нужно, тем, кого эти вещи могут порадовать.

Бык будет щедр к тем людям, что сами не скупятся, проявляют лучшие качества своего характера, великодушие и сострадание.

При этом благие деяния важно делать от чистого сердца, а не из корыстных побуждений.

В голову не должна даже закрадываться мысль о том, чтобы подать деньги бедному ради того, чтобы у самого возросла прибыль.

Источник: rsute.ru

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