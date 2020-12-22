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Можно ли не прогревать машину зимой, рассказал эксперт

08:30 22.12.2020 Фото: pxhere
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Самым выгодным и экологичным видом транспорта в данном случае являются электромобили. Их не надо разогревать даже в условиях русской зимы.

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Большинству машин после простоя все же нужно немного поработать на холостом ходу перед поездкой

Нужно ли прогревать автомобиль в холодное время года или можно отказаться от этого, следуя модным экологическим трендам, объяснил в интервью радио Sputnik доцент МАДИ Лев Зиманов.

Одно из главных направлений борьбы за экологию – снижение выбросов выхлопных газов в атмосферу. Из-за этого, например, предлагают отказаться от прогрева автомобиля перед движением даже в холодное время года, рассказал доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов. В интервью радио Sputnik он отметил, что большинству машин после простоя все же нужно немного поработать на холостом ходу перед поездкой.

"Сейчас некоторые эксперты не рекомендуют производить разогрев машины. Они аргументируют это дополнительными выбросами в атмосферу. Эти выбросы у современных автомобилей не очень большие, поэтому я считаю, что данный аргумент абсолютно ничтожен. Любой автомобиль после длительного простоя обязательно требует нескольких минут работы на холостом ходу", – рассказал эксперт.

По его словам, если все-таки хочется следовать экологическим трендам или нет времени, чтобы разогреть машину, то можно отправляться в путь сразу, но при этом не форсировать нагрузку на двигатель.

"Если очень не терпится поехать, то можно двигаться буквально после нескольких секунд с запуска. В этом случае нельзя увеличивать нагрузку на двигатель, надо ехать аккуратно. Работа двигателя без смазки отдельных его узлов разогретым маслом сразу же вызывает повышенный износ и снижает его ресурс", – уточнил Лев Зиманов.

Однако есть машины, которые обязательно нужно разогревать – это автомобили на газовом топливе.

"Особым исключением являются машины, которые работают на газе. Они при низких температурах работают гораздо хуже. Топливо надо из жидкого состояния перевести в газообразное, а потом испарить. Там большие температуры нужны", – объяснил Лев Зиманов.

Самым выгодным и экологичным видом транспорта в данном случае являются электромобили. Их не надо разогревать даже в условиях русской зимы.

"Электромобили разогревать не нужно. У электродвигателей тут огромнейшее преимущество. Там смазка всегда находится в тех узлах, где должна быть, масло никуда не стекает. Оно может загустеть, но проблемы разогрева не стоит. Там сели и поехали сразу", – пояснил Лев Зиманов.

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