Заворотнюк в корсете и лакированных легинсах подчеркнула красивые изгибы тела

Анна Заворотнюк рассказала о новых веяниях моды

Анна Заворотнюк рассказала о новых веяниях моды. Подробнее читай в нашем материале.

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, может говорить о чем угодно, однако что происходит с ее матерью — она умалчивает. Недавно девушка решила рассказать в Сети про новое веяние моды — корсеты. «Любая женщина в корсете - королева. Корсет подчеркивает красивые изгибы женского тела и все его достоинства. Во все времена женщины имели в своём гардеробе корсет, он хорош к вечерним нарядам, в праздничные, торжественные дни и в какие-то особые даты. Корсет украсит даже любой летний наряд», - рассказала молодая Заворотнюк.

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Пользователи Сети начали отвечать в комментариях: «Афродита нервно курит в сторонке», «Волосы у вас шикарные», «Куколка», «Аня, очень красиво!», «Анют, какая же вы красивая», «Анечка, ну невероятной красоты девушка. Люблю».

Источник: clutch.ua