Почему ребенок ведет себя хуже всего с матерью?

Многие родители считают, что буквально каждое действие малыша связано с ними самими

Все вокруг утверждают, что ваш ребенок настоящее золото, он послушный и со всеми ладит.

Но вы сами знаете совершенно другого ребенка, который ведет себя просто ужасно, не слушает вас и постоянно выводит из себя. Почему так происходит, рассказывает психолог Екатерина Бурмистрова

Особенности поведения ребенка

Многие родители считают, что буквально каждое действие малыша связано с ними самими: если малыш ведет себя плохо, значит, мама с папой где-то недоработали. Но иногда все дело в самом ребенке и его установках.

Одну из них психологи уже разгадали – ребенок ведет себя хуже всего с людьми, с которыми у него сложились самые близкие отношения. Мама, если она видит, что малыш именно с ней капризничает, оставаясь с другими самым обязательным ребенком на свете, не должна расстраиваться или унывать.

Вы создали здоровые отношения со своим чадом.

Бывают и ситуации, когда ребенок дома послушный, а с бабушкой и дедушкой ведет себя иначе.

Тут-то и нужно забеспокоиться: ребенок не доверяет собственным родителям, возможно, из-за того, что он все свободное время проводит с нянечками.

Почему же ребенок достает тех, кого любит?

Чаще всего это происходит не совсем сознательно, ребенок просто ощущает себя свободно, перестает контролировать каждое свое слово и из-за этого порой заходит на запретную территорию. Иногда плохое поведение вызвано и особенностями функционирования детской психики. Находясь рядом со взрослыми, ребенок постоянно повторяет за ними, находится в состоянии копирования.

Дети безумно хорошо умеют подстраиваться под каждого взрослого.

Но сбой может произойти, когда ребенку приходится быстро адаптироваться к новому взрослому. Допустим, он целый день был у бабушки, а потом вернулся домой, к маме. В какой-то момент наступает ступор, из которого ребенок выходит за счет провокативного поведения, капризов, нежелания слушаться и подчиняться.

Как видите, поведение мамы роли не играет вообще, зато может помочь малышу быстрее преодолеть ступор.

В момент, когда ребенок начинает капризничать, маме желательно отстраниться (как эмоционально, так и физически), а потом подтолкнуть ребенка к позитиву, например, сказать, что безумно скучали в его отсутствие.

Родители, помните, что разные линии поведения ребенка с разными взрослыми – это нормально.

Источник: kolobok.ua