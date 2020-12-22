Тату в подростковом возрасте. Как правильно поговорить с ребенком о татуировках?

Сейчас татуировки есть практически у каждого кумира подростков - отчасти поэтому и детям хочется набить себе тату, причем уже с 12-14 лет

Нужно ли отговаривать ребенка? Или наоборот - пойти в тату-салон вместе с ним?

Сейчас татуировки есть практически у каждого кумира подростков - отчасти поэтому и детям хочется набить себе тату, причем уже с 12-14 лет. Конечно, большинство родителей такая перспектива не радует. Как правильно поговорить с ребенком о татуировках, чтобы он не пошел делать ее вам на зло?

1. Объясните подростку, что его тело еще будет меняться, как и гормональный фон. И в итоге слишком рано сделанную татуировку просто "перекосит" самым неприятным образом. Сами тату-мастера не рекомендуют набивать тату до 18 лет как минимум.

2. Обратите внимание, на каком именно участке тела ребенок хочет сделать тату. Если на максимально чувствительном - например, на шее, то это может свидетельствовать об агрессии на самого себя.

3. Если ребенок отказывается обсуждать татуировку и свои мотивы, между вами нарушена доверительная связь, тогда лучше показать подростка психологу, а после решения его внутренних и ваших семейных конфликтов - вернуться к теме татуировки, если она еще будет актуальна.

4. Не обесценивайте желание ребенка. Недостаточно просто сказать, чтобы он "выбросил ерунду из головы". Отворачиваясь от интересов подростка, вы отворачиваетесь от него самого. Подойдите к вопросу с должным пониманием, не ругайте ребенка за его желания, вместо обсудите, что он хочет набить и зачем, на каком участке тела, в каком салоне, что будет делать, если картинка надоест или будет мешать в построении карьеры.

5. Предложите временный вариант - нанесение рисунка хной. Также попробуйте предложить другой вариант самовыражения - новую прическу, одежду, украшения, цвет волос.

6. Сходите вместе с ребенком в тату-салон и обсудите его идею с мастером. Наверняка, видя перед собой ребенка, мастер найдет нужные слова, чтобы пояснить подростку, почему ему стоит несколько лет подождать. И мастеру подросток поверит охотнее.

7. Если ребенок ни в какую не хочет отказываься от идеи татуировки, предложите компромисс - набить очень маленькую картинку, которая не испортится по мере роста ребенка, и только в салоне, который вы выберете сами с точки зрения санитарии.

8. Если вы не разрешали делать татуировку, а ребенок все-таки сделал, не ругайте его. Иначе в дальнейшем он просто будет больше врать, чтобы скрыть от вас правду. Спокойно проговорите, что вы расстроены поступком ребенка, объясните ему, почему, спросите о мотивах его действий. В любом случае стоит помнить, что через несколько лет ребенок будет вправе делать со своим телом что захочет, не спрашивая вас. А вот потерянное доверие и привязанность вернуть будет сложно.

Источник: kolobok.ua