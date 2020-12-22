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Добрые песни: Международный день бардовской песни отмечается 22 декабря 2020 года

10:50 22.12.2020 Фото: pxhere.com
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Возвращаясь к традиции праздника, стоит знать, что ежегодно 22 декабря в 16 часов по московскому времени все, кто чувствует себя сопричастным ко Дню авторской песни, стараются исполнить песню Булата Окуджавы «Молитва».

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Отсутствие границ для музыки и поэзии, а также глубокие общие культурные традиции сделали День авторской песни международным

Для многих поклонников авторской песни кроме ежегодных фестивалей, посвящённых этому культурному явлению, среди которых наиболее известны Грушинский и Ильменский фестивали, существует ещё и праздник, отмечаемый ежегодно 22 декабря. Он носит название День авторской (или бардовской) песни.

Праздник неофициальный, однако, существует уже 20 лет. Считается, что впервые его отметили в 2000 году по инициативе Константина Шлямова – археолога и автора-исполнителя песен. Однако впервые идея зародилась ещё в 1985 году, после чего прошла почти десятилетний путь до момента воплощения в жизнь, когда читинские авторы и исполнители собрались на концерт бардовской песни. Тогда и появился День авторской песни, правда, носил он лишь региональный характер.

В 1999 году идея превращения Дня авторской песни в общероссийский праздник получила дальнейший ход. На следующий год организаторы и первые участники праздника (среди которых были представители разных стран) провели встречу через Интернет. Сообщество бардов поддержало идею, праздник стал ежегодным, и со временем приобрёл собственные традиции.

Отсутствие границ для музыки и поэзии, а также глубокие общие культурные традиции сделали День авторской песни международным. К празднованию присоединились авторы-исполнители из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Возвращаясь к традиции праздника, стоит знать, что ежегодно 22 декабря в 16 часов по московскому времени все, кто чувствует себя сопричастным ко Дню авторской песни, стараются исполнить песню Булата Окуджавы «Молитва». Уже много лет в праздновании Дня авторской песни принимают участие многие авторы-исполнители, а также музыкальные коллективы, клубы и сообщества поклонников авторской песни из российских регионов и из-за рубежа.

Авторская песня становится участником плей-листов на различных радиостанциях и в первую очередь на Бард-радио (круглосуточной интернет-радиостанции). В отдельных регионах к празднованию Дня авторской песни приурочивают концерты или творческие вечера. В России в праздновании Дня авторской песни проходят мероприятии более чем в 30 городах.

Сами организаторы подчёркивают, что 22 декабря – самый короткий день в году, а долгий зимний вечер – это, пожалуй, лучшая возможность и время для того, чтобы собрать друзей и послушать любимые песни, вспомнить имена ушедших бардов, запомнить новые имена.

«Добрые песни – добрые люди» – это один из неофициальных девизов праздника, как нельзя лучше подчёркивающий его основную идею.

Источник: calend.ru

22 декабря 2020 история Международный день бардовской песни праздник Константин Шлямов Булат Окуджава
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