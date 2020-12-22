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Сегодня, 22.12 - День образования Пенсионного фонда России: История важной даты

11:20 22.12.2020 Фото: wikimedia.org
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Вообще первые упоминания о прообразе пенсионных выплат следует искать в истории Древней Руси, когда князь брал на себя обязательство о помощи в обеспечении своих воинов в старости или после получения ран.

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Ежегодно 22 декабря свой день рождения отмечает Пенсионный фонд Российской Федерации

Ежегодно 22 декабря свой день рождения отмечает Пенсионный фонд Российской Федерации – крупнейшая федеральная система страны, оказывающая услуги в сфере социального обеспечения граждан.

Именно 22 декабря, в 1990 году, в связи с происходящими в России изменениями в политической и социально-экономической сферах, для государственного управления финансами пенсионной системы страны постановлением Верховного Совета РСФСР № 442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» и был учреждён данный Фонд.

Вообще первые упоминания о прообразе пенсионных выплат следует искать в истории Древней Руси, когда князь брал на себя обязательство о помощи в обеспечении своих воинов в старости или после получения ран. Самым ожидаемым поощрением, однако, всегда считались не денежные выплаты, а наделение землёй и поместьями. Пётр I первым на уровне закона ввёл денежное пенсионное обеспечение для высших чинов русского флота.

В царствование императрицы Екатерины II были осуществлены новые шаги в деле развития пенсионного обеспечения, но и при ней, и при её сыне Павле Петровиче помимо избирательности при назначении пенсии учитывался и такой немаловажный фактор, как безукоризненная служба в армии, на флоте или в должности государственного служащего. Именно в конце 18 века появляется такое понятие, как стаж или выслуга лет. Но развитие пенсионного законодательства в 19 веке не привело к упразднению выборочного начисления выплат.

Только в период существования СССР в сфере пенсионного обеспечения граждан произошли существенные изменения. Впервые начали выплачиваться пенсии по случаю потери кормильца, устанавливались надбавки для получивших ранения и увечья во время войн и др.

В 1956 году Закон «О государственных пенсиях» установил систему пенсионных выплат, просуществовавшую до распада Советского Союза. В этом документе говорилось о трёх основных пенсионных выплатах: по старости, по случаю потери кормильца, а также в случае инвалидности. Чётко устанавливался возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин, а также сроки выхода на пенсию для отдельных категорий профессий, когда из-за специфики работы, суровых природных условий и других факторов человек получал право на более ранние сроки выхода на пенсию.

К 1991 году, когда прекратил существование Советский Союз, в сфере пенсионного обеспечения, так же, как и в других сферах, сложилась довольно сложная ситуация. В общих чертах её можно было бы охарактеризовать, как отсутствие средств для выплат пенсий. Поэтому решение проблем в пенсионной сфере в 90-е годы 20 века вылилось в крупную пенсионную реформу, в результате которой появилась система персонифицированного учёта и новый принцип формирования пенсионных накоплений российских граждан.

Кстати, ещё начиная с 1932 года, в России был один из самых низких возрастных порогов выхода на пенсию – он составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Но осенью 2018 года был принят закон о совершенствовании пенсионной системы РФ, предусматривающий постепенное повышение пенсионного возраста для большинства граждан страны (от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин), а также ряд других, менее радикальных, изменений. Среди последних веяний в пенсионной сфере стало то, что на размер выплат влияют три основных фактора: размер заработной платы, возраст выхода на пенсию, а также продолжительность стажа. Реформа пенсионной системы началась в 2019 году, хотя у неё немало противников в российском обществе.

Как бы то ни было, работа ведётся, и люди её выполняющие отмечают ежегодно 22 декабря свой профессиональный праздник. В этот день все сотрудники Пенсионного фонда России получают поздравления от руководства, коллег и друзей.

Источник: calend.ru

22 декабря 2020 День образования Пенсионного фонда России история праздник Петр I Пенсионный фонд России
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