22.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Какой сегодня церковный праздник? Как по погоде 22 декабря узнать погоду на январь месяц?

07:20 22.12.2020 Фото: pixabay.com
0

С праздника Зачатия Анны начинаются наиболее суровые дни зимы — морозные и темные. На саму Анну Темную приходится самый короткий день в году — день зимнего солнцестояния.

% name% title
На Анну беременным женщинам запрещалось разжигать огонь и приниматься за любую работу, чтобы не навредить будущему ребенку
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Какой сегодня церковный праздник? Как по погоде 22 декабря узнать погоду на январь месяц?22 декабря - праздник иконы «Зачатие Пресвятой Богородицы»: Как молиться пред иконой и что проситьЕщё 544 новостей

Дата по старому стилю: 9 декабря.
Сегодня православные чествуют святую Анну — мать Девы Марии, поскольку именно в этот день она зачала Богородицу. Анна была младшей дочерью священника Матфана и женой святого Иоакима. Прожив 50 лет в супружестве, Анна и Иоаким никак не могли родить ребенка. Однажды мужу явился ангел с вестью о том, что его жена вскоре родит девочку. Это оказалось правдой: Анна зачала и 21 сентября (8 сентября по старому стилю) родила дочь Марию. Христиане отмечают оба праздника, связанные с появлением Богородицы на свет: и зачатие, и рождение.

С праздника Зачатия Анны начинаются наиболее суровые дни зимы — морозные и темные. На саму Анну Темную приходится самый короткий день в году — день зимнего солнцестояния.

В это время на Руси обращали внимание на приметы. Если на деревьях появлялся обильный иней — это предвещало хороший урожай. Смотрели также, как снег лежит у изгороди: если вплотную — лето ждали плохое, а если с просветом — урожайное. По погоде на Анну предсказывали, какими будут новогодние праздники: если в этот день ясно — то и под Новый год выглянет солнце.

На Анну бабы на сносях должны были поститься (в другие дни беременных от поста освобождали), избегать любых ссор и не попадаться на глаза увечным и больным людям. Также им запрещалось разжигать огонь, вязать, вышивать и приниматься за любую другую работу, чтобы не навредить будущему ребенку. Люди верили, что огонь, который женщина разожжет в этот день, оставит отметину на теле младенца; запутавшиеся нитки скрутят пуповину; а убогие передадут ему свое уродство.

Кроме того, день святой Анны считали своим праздником пчеловоды. С утра они приходили в омшаники, где стояли ульи, и читали специальный заговор на здоровье пчел и хороший сбор меда следующим летом.

Говори также, что «на Зачатие волки сходятся, а после Крещения разбегаются». Считалось, что в этот период хищники собираются в большие стаи и становятся особенно опасны.

Именины в этот день
Александр, Анна, Василий, Владимир, Степан

Источник: calend.ru

22 декабря 2020 Анна Темная именины история праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Рады, что день пойдет на прибыль?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня церковный праздник? Как по погоде 22 декабря узнать погоду на январь месяц?
07:20 22-12-2020
Какой сегодня церковный праздник? Как по погоде 22 декабря узнать погоду на январь месяц?
Сегодня именины: 22 декабря отмечается 7 именин по церковному календарю
07:10 22-12-2020
Сегодня именины: 22 декабря отмечается 7 именин по церковному календарю
БердскЗавалит снегом? Прогноз поды на 22 декабря в Бердске
06:30 22-12-2020
Завалит снегом? Прогноз поды на 22 декабря в Бердске
22 декабря - праздник иконы «Зачатие Пресвятой Богородицы»: Как молиться пред иконой и что просить
05:00 22-12-2020
22 декабря - праздник иконы «Зачатие Пресвятой Богородицы»: Как молиться пред иконой и что просить
22 декабря - День энергетика: Традиции важной даты
04:00 22-12-2020
22 декабря - День энергетика: Традиции важной даты
Сильные молитвы святой Анне о здоровье и от бесплодия 22.12.2020
03:00 22-12-2020
Сильные молитвы святой Анне о здоровье и от бесплодия 22.12.2020
Почему ребенок ведет себя хуже всего с матерью?
02:00 22-12-2020
Почему ребенок ведет себя хуже всего с матерью?
Сегодня, 22.12 - Празднование в честь зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы: История важной даты
01:00 22-12-2020
Сегодня, 22.12 - Празднование в честь зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы: История важной даты
Главные запреты в день святой Анны 22 декабря 2020 года: О чем нужно обязательно помолиться в великий церковный праздник?
23:50 21-12-2020
Главные запреты в день святой Анны 22 декабря 2020 года: О чем нужно обязательно помолиться в великий церковный праздник?
Восточный гороскоп на 2021 год. Что ждет каждого животного в год быка?
23:20 21-12-2020
Восточный гороскоп на 2021 год. Что ждет каждого животного в год быка?