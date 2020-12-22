22 декабря 2020 года - Празднование в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»

Однажды, собираясь идти на грешное дело, тот человек по своему обыкновению встал на молитву пред образом Богородицы. Внезапно он увидел, что из ребра, рук и ног Младенца потоками течет кровь, как некогда на Голгофе.

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость» названа в память об исцелении некоего грешника через святую икону молитвами Пречистой Богородицы

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость» названа в память об исцелении некоего грешника через святую икону молитвами Пречистой Богородицы.

В сказании о чуде, описанном святителем Димитрием Ростовским, говорится о том, как некий грешник, проводя жизнь в грехах, имел, однако, обыкновение преклоняться пред иконой Богоматери и приносить ей архангельское приветствие: «Радуйся, Благодатная!». Матерь Божия не отвергла его молитвы. Она стала молить Бога о помиловании грешника. И Господь даровал ему покаяние.

Однажды, собираясь идти на грешное дело, тот человек по своему обыкновению встал на молитву пред образом Богородицы. Внезапно он увидел, что из ребра, рук и ног Младенца потоками течет кровь, как некогда на Голгофе. Божия Матерь открыла беззаконнику, что он и другие грешники вновь и вновь распинают Сына Ее, когда творят грехи.

Потрясенный до глубины души, с сокрушенным сердцем, молил человек Пресвятую Богородицу быть ему Заступницей пред Богом и Ходатаицей о прощении его грехов.

Матерь Божия до тех пор не прекращала Своих молитв за грешника, пока не услышала от Господа Иисуса Христа слова: «Ныне прощаются ему грехи Тебе ради».

Человек тот осознал глубину своего падения и с помощью Божией оставил грешную жизнь. До конца дней своих со слезами и благодарностью он молился Божией Матери, по ходатайству Которой получил нечаянную радость покаяния и прощения грехов от Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Источник: calend.ru