Как защититься 24 декабря 2020 года в Никонов день от нечистой силы?

В этот день взывают к святому Никону, чтобы тот защитил от любого зла и даровал избавление от всего дурного.

На Никонов день соблюдали осторожность, ведь это время, когда нечисть может навредить

Ежегодно 24 декабря отмечают день Никона Печерского, и в народе этот праздник назвали Никоновым днем. В этот день по поверьям нечисть ходит по свету, и от нее важно защититься, чтобы избежать бед и проблем.

Наши предки жили в гармонии с природой, и старались подмечать детали, чтобы точно знать о том, какой будет погода, когда начинать сенокос, уборку урожая или посевные. Эксперты рекомендуют узнать о том, как именно защититься от нечисти в день народного праздника, а также познакомиться с народными приметами, которые могут избежать неприятностей. На Никонов день соблюдали осторожность, ведь это время, когда нечисть может навредить, а также следили за погодой, чтобы узнать о том, как пройдет зима.

Приметы на 24 декабря

По примете в день праздника нельзя брать острые предметы в руки, чтобы не навлечь на себя неприятностей.

Поверье гласит, что на Никонов день заветное желание исполнится, если в тишине его прошептать в темный угол.

Птицы низко летят — скоро непогода будет.

Ветер с юга задувает — быть потеплению.

День морозный стоит — оттепель не скоро придет.

На Никона капель — весной половодье.

Нет снега на Никонов день — сенокоса не будет, хлеба бедными вырастут.

Разбить тарелку с кашей — к худу. По примете такая неприятность означала, что нечисть пробралась в дом.



На Никонов день браниться и ссориться — нечисть в дом пускать, счастья год не видать.По примете в день праздника из дома ничего не выносят и не отдают, иначе благо из дома уйдет. В этот день старались не давать даже крупинки соли и тем более не передавать через порог деньги или хлеб.

Как защититься от нечисти на Никонов день

По поверьям в день праздника нечисть разгуливала по свету, и от нее защищались разными способами.

1. Пороги домов после служб в церквях окропляли святой водой и читали защитные молитвы.

2. На порогах оставляли топоры, размещая их лезвиями к дверям, чтобы никакое зло не могло проникнуть в жилища.

3. Из дома выходили только по большой нужде, стараясь не провоцировать неприятности, а также лишний раз не смотрели в окна.

4. Для защиты от нечисти зажигали лампады и свечи, которыми разгоняли сумрак. Их старались палить до утра, чтобы свет не дал нечисти проникнуть в дома, напугать младенцев и навредить домочадцам. С этими же целями растапливали печи, добавляя в огонь полынь и другие сушеные травы, отпугивающие зло.

5. 24 декабря совершали обряд, чтобы защититься от нечисти. Для этого вокруг дома сыпали золу, смешанную с солью и полынью, замыкая круг, а рядом со входной дверью в косяк забивали железный гвоздь, а с внутренней стороны втыкали нож. Эта защита помогала не допустить в дома не только нечисть, но и людей с дурными намерениями.

6. Для защиты от дурного мастерили обереги, а также окропляли каждый угол в доме святой водой, чтобы избавиться от любого зла.

Никонов день — особый праздник, во время которого соблюдают как православные обычаи, так и народные традиции. В этот день взывают к святому Никону, чтобы тот защитил от любого зла и даровал избавление от всего дурного.

Источник: dailyhoro.ru