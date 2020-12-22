Календарь окрашивания волос по фазам луны на январь 2021 года

5, 6 января. Два дня стареющее ночное светило пробудет в Знаке Весов, и красить волосы лучше всего 5 января. В этот день светлые оттенки помогут привлечь любовь, а темные — избавиться от токсичных отношений.

Первый месяц нового года — отличное время для смены имиджа

Первый месяц нового года — отличное время для смены имиджа. Новые яркие образы помогут быстрее настроиться на деловой лад и привлечь в жизнь позитивные перемены. Окрасив волосы в благоприятные дни, каждый сможет попрощаться со страхами, стать увереннее и с оптимизмом смотреть в будущее.

Окрашивание волос — это не рутинная процедура, а самый настоящий обряд по привлечению в жизнь нужных событий людей и вещей. Эксперты рекомендуют узнать о том, какие дни января будут удачными для смены цвета волос, чтобы не упустить шанс поменять свою жизнь к лучшему.

1, 2 января. Луна убывает в созвездии Льва, и это время не подходит для окрашивания волос. Сохранить локоны блестящими и крепкими получится, если предпочесть ухаживающие процедуры и домашние маски.

3, 4 января. Луна продолжает убывать, перемещаясь в созвездие Девы. Лучшим днем для окрашивания астрологи называют 4 января. В этот день можно смело записываться к мастеру, чтобы изменить цвет волос. 3 числа окрашивание может стать причиной нежелательного внимания.

5, 6 января. Два дня стареющее ночное светило пробудет в Знаке Весов, и красить волосы лучше всего 5 января. В этот день светлые оттенки помогут привлечь любовь, а темные — избавиться от токсичных отношений.

7, 8 и 9 января. Три дня Луна проведет в Знаке Скорпиона, однако для окрашивания подойдет лишь 9 января. В этот день яркие оттенки вернут позитивный настрой и помогут повысить самоуверенность. Красить волосы 7 и 8 числа — к разочарованиям.

10, 11 января. Убывающая Луна в Стрельце — неоднозначное время. 10 числа окрашивание может спровоцировать сечение кончиков, а вот 11 января кардинальная смена цвета поможет в борьбе за финансовое благополучие.

12, 13 января. Убывающая Луна и Новолуние 13 числа в Козероге — не время для смены имиджа. В эти дни окрашивание волос может спровоцировать отток удачи. Этот период астрологи рекомендуют посвятить уходу за локонами, чтобы избежать ломкости и появления секущихся кончиков.

14, 15 января. Начало роста Луна проведет в Знаке Водолея, и эти дни будут не самыми лучшими для окрашивания. Незначительная смена оттенка поможет избежать неприятностей, однако если использовать агрессивную краску, волосы можно испортить.

16, 17 января. Луна в Рыбах — время, когда настроение меняется слишком часто. Новый цвет волос может разонравиться уже через пару часов, а значит, поход к стилисту лучше отложить на более благоприятное время.

18, 19 и 20 января. Союз Луны и созвездия Овна — время импульсивное, когда на эмоциях можно натворить бед. Красить волосы в новые оттенки в это время стоит лишь тем, кто полностью уверен в своем выборе и не пожалеет о проведенных экспериментах над своей внешностью.

21, 22 января. Два дня Луна проведет в Тельце, и тем, кто хочет привлечь в жизнь материальное благополучие, стоит покрасить волосы в светлые оттенки 22 числа. Астрологи рекомендуют записаться к стилисту на первую половину дня.

23, 24 и 25 января. Пребывание Луны в Близнецах будет вызывать неоднозначные эмоции, поэтому красить волосы лучше всего 23 числа. Так получится достичь внутреннего равновесия и не поддаваться на провокации со стороны недоброжелателей в ближайшие пару дней.

26, 27 января. Рост Луны в Раке — отличное время для того, чтобы изменить имидж. Тем, кому не хватает разнообразия, астрологи рекомендуют поколдовать над внешностью 26 числа. В этот день любое окрашивание будет уместным, даже если речь идет о полном преображении.

28, 29 января. 28 числа будет Полнолуние во Льве, и тем, кто хочет изменить жизнь к лучшему, оставив проблемы за спиной, стоит покрасить волосы в светлые цвета.

30, 31 января. Убывающая Луна в Деве — не лучшее время для окрашивания волос. В эти дни новый цвет может стать причиной неурядиц и мелких неприятностей, которые будут портить настроение.

Красить волосы лучше всего в те оттенки, которые уже когда-то приносили удачу. Также астрологи рекомендуют подбирать цвет по Знаку Зодиака, чтобы каждый раз привлекать в жизнь позитивные перемены и оставаться в гармонии со своим внутренним «я».

Источник: dailyhoro.ru