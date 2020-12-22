Энергичные и яркие поздравления с днем энергетика 22 декабря 2020 года

День энергетика – это один из самых светлых в прямом смысле слова праздников в году. Сложно преувеличить значение энергетики в нашей жизни.

С Днем энергетика - 22 декабря 2020 года

В самый короткий день в году 22 декабря наша страна празднует День работников энергетики. Дата эта выбрана не случайно. 22 декабря 1920 года начался очередной Всероссийский съезд Советов, главным вопросом на котором был вопрос об электрификации страны. Итоговым документом съезда стал всем известный план ГОЭРЛО, реализация которого стала мощным толчком в развитии не только энергетики, но и всего народного хозяйства России. Именно с этого съезда начинается история Дня энергетика.

День энергетика – это один из самых светлых в прямом смысле слова праздников в году. Сложно преувеличить значение энергетики в нашей жизни, ведь от нее зависит жизнеспособность все других отраслей экономики и комфорт, тепло и свет в домах множества людей. День энергетика – это праздник людей, кто посвятил свою жизнь созданию и обслуживанию энергетического комплекса страны, для кого слова «тепло» и «свет» это целая эпоха.

***

Пусть, как ток по проводам,

Счастье льется в руки к вам,

Будет масса достижений,

Положительных мгновений,

Море света и тепла,

Энергичных дней, добра,

Премий классных и зарплат,

Достижений без преград.



Чтобы вас Господь хранил,Дал здоровья вам и сил!

***

С Днем энергетика тебя!

Желаю светлых дней,

Чтоб освещали жизнь твою

Сто лампочек-идей.

Пускай не гаснут никогда



В твоих глазах огни,Пусть током электрическимБьет только от любви.

Без напряженья пусть идут

Рабочие дела.

И чтоб энергия в тебе

Бурлила и текла.

***

С Днём энергетика. Желаю яркой и светлой жизни без высокого напряжения, желаю отменной и безопасной работы без аварийных ситуаций. Пусть твой труд всегда будет уважаем, пусть твоя жизнь постоянно дарит тебе большие возможности, успехи и улыбки родных.

***

Пусть энергия вселенной

Помогает ярче жить,

Ведь почетно, несомненно,

Энергетиками быть!

Пусть глаза всегда сияют,

Будто лампочка в 100 ватт,



И на мир вокруг взираютС удовольствием всегда!

***

Светите лампочки, прожекторы сияйте!

По жилам проводов пусть ток бежит!

Свой праздник, энергетики, встречайте!

И каждый пусть энергией горит!

Трудитесь, отдыхайте энергично,



Дарите всем улыбки в сотни ватт,Пусть будет все в судьбе у вас отлично,Пускай за труд вас все благодарят!

***

В День энергетика желаю:

Пусть бьет энергия ключом,

Короткие все замыкания

Пускай вам будут нипочем.

Желаю в жизни много света,

Любви божественной, тепла,

Пускай везет вам в жизни личной

И в гору пусть идут дела.

***

Будь всегда под напряженьем,

Позитив лишь излучай,

С превосходным настроеньем



В каждый новый день шагай!

Пусть энергия бушует,

Силы будет в 1000 Вольт,

И удачу пусть большую

Труд твой нужный принесёт!

***

Чтобы был в розетке ток,

В кофеварке — кипяток,



В холодильнике — мороз,И работал пылесос,Нам поможет энергетик,Самый лучший спец на свете,Пожелаем ему в жизниБодрых дней и оптимизма!

***

С Днем энергетика вас поздравляю.



Света, тепла от души вам желаю.Поменьше аварий, побольше зарплаты.А что же еще вам для счастья-то надо?

Успехов во всём и высоких стремлений,

На личном чтоб было всё без напряжений,

И чтоб стороной обходила беда.

А всё остальное — уже ерунда!

***

С Днём энергетика, успехов!

Пускай карьера ввысь летит,

Найдётся время для потехи,

А жизнь мечты осуществит.

Наступят мир и процветание,

Все цели станут по плечу,

Удача в каждом начинании

Подарит бурю ярких чувств.

Пусть в каждом дне найдётся счастье,

Любовь поддержит, вдохновит,

И радость в сердце бьётся чаще,

Победы манит, как магнит!

***

Профессий много, им и счета нет,

Об энергетиках же скажем мы особо:

Забота ваша — чтоб в домах был свет.



Да, ведь без света проживи, попробуй.Родные наши, поздравляем вас!А еще каждым очень мы гордимся.Везде и всюду, в этот день и часО вас сказать хорошее стремимся.Кто всей электрикой владеет —Решить все в жизни сам сумеет.Удача к вам пусть тяготеет!

Источник: pozdravok.ru