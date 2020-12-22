Поздравления Святой Анне 22.12.2020 от всей души

Святая Анна является, матерью девы Марии. К её иконе приходят тысячи верующих, просящих о помощи.

22 декабря православие отмечает Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы

22 декабря православие отмечает Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Святая Анна являлась дочерью Матфана, священника, который родом происходил из колена Левинна. Её муж Иоаким, один из потомков царя Давида, был рождён в Галлии. Долгое время супруги не могли иметь детей, чем были безмерно опечалены. Однажды даже дары праведного Иоакима Богу отказался принимать священник, так как бездетность тогда считалась бесчестием. Это сподвигло Иоакима, находящегося уже в довольно преклонном возрасте, отправиться в пустыню и провести 40 дней в посте и молитвах о даровании потомства. Истово молилась о ребёнке и постилась также его супруга. Их молитвы были услышаны. Ангел принес весть им, что они станут родителями Дочери, Которая весь род человеческий благословит.

Мария, Пресвятая Богородица, по обетованию Божию, зачата была в Иерусалиме, где и родилась спустя 9 месяцев, а Иоаким и Анна почитаются церковью как Богоотцы, так как являются предками Христа по плоти.

***

Сегодня праздник непростой,

Пришел день Аннушки Святой!

Пускай она ваш дом хранит

От всех размолвок и обид!

На сердце пусть царит уют,

А впереди удачи ждут,

Пусть вера свечкою горит,

Вас от напастей защитит!

***

С днем ангела тебя, Анюта,

Пусть удается тебе все,

И жизнь пусть каждую минуту

Лишь радость и добро несет!

Будь хороша всегда, румяна,

На сердце счастье пусть царит!

Пускай с небес святая Анна



Тебя от слез и бед хранит!

***

Поздравляю с Днём Анны и в этот светлый праздник от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!

***

С Днём благочестивой Анны!

Пусть сбываются желания,

Небеса надежду дарят

И проблемы все исправят.

Будут счастье и здоровье,

Доброта и мир с любовью,

Жизнь без ссор и без обид —

И Господь всегда хранит!

***

С Днем Анны я вас поздравляю,

Пускай святая бережет,

Пусть огонек добра и света



В душе скорей она зажжет.

Просите искренне и честно,

Услышан будет голос ваш,

Раскрасит вера ярким цветом

Прекрасный жизненный пейзаж.

Добра, любви вам и надежды,

Пусть Анна от беды хранит,

Пусть путь к смирению, исцелению



Для вас всегда будет открыт.

***

С Днем Анны, милая моя,

Тебя, Анюта, поздравляю,

Я покровительства Небес,

Поддержки ангельской желаю.

Пускай Святая тихо шепчет

На ушко праведный совет,



Тебе желаю счастья, Аня,Добра, любви и долгих лет.

Пускай все сбудутся желания,

Пусть вера силы даст тебе,

Надежда сердце успокоит

В нелегкой жизненной борьбе.

***

Желаю тебе, дорогая Анюта,



Чтобы сбывались все в жизни мечты!Пускай дарит радость любая минута,Чтобы счастливой всегда была ты!

Пусть Анна Святая тебя охраняет,

Здоровья тебе в этот праздник пошлет!

Удача пускай за тобою шагает

И ввысь настроение все время растет!

***

В праздник Анны поздравляю

Я, Анюточка, тебя.

И желаю только счастья,

Хорошеть день ото дня.

Покровительница с неба

Пусть укроет от забот,

В трудностях тебя поддержит,

Силы, веру пусть дает.

***

Анна, Анечка, Анюта —

Сколько нежности, уюта

В теплом имени твоем.

Поздравляю с этим днем!

Он сегодня благодатный,

На душе легко, приятно,

Чтобы было так всегда,



Все, чего желаю я.

***

Пусть бережет тебя, Анюта,

Каждый день Святая Анна!

Желаю благ земных, уюта,

Живи счастливо постоянно!

Пускай сопутствует везение

Тебе всегда во всех делах!



Желаю вечного цветения,Любви и радости в глазах!

***

Я в День Анны пожелаю

Благ житейских и добра,

Чтоб всегда тебя Святая

К счастью и любви вела.

Пусть она тебе поможет



Все желания воплотить,В мире, кротости, смиренииИ с надеждой в сердце жить.

Источник: pozdravok.ru