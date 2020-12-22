Поздравления в День Пенсионного фонда необычайной красоты и чувственности 22.12.2020

На сегодняшний день на территории страны действуют более 2, 5 тысяч территориальных подразделений ПФР, 81 отделение в субъектах России, 7 Управлений в Федеральных округах, а также отделение в Байконуре.

На сегодняшний день на территории страны действуют более 2, 5 тысяч территориальных подразделений ПФР

День работника Пенсионного фонда России празднуется 22 декабря. Российский Пенсионный фонд, выступающий в качестве организации, оказывающей социально значимые государственные услуги гражданам, был создан в 1990 году постановление Верховного Совета РСФСР «Об организации Пенсионного фонда РСФСР».

На сегодняшний день на территории страны действуют более 2, 5 тысяч территориальных подразделений ПФР, 81 отделение в субъектах России, 7 Управлений в Федеральных округах, а также отделение в Байконуре. В них трудятся около 133 тысяч соцработников. Основные задачи фонда заключаются в централизованном управлении средствами пенсионной системы и соблюдении прав каждого гражданина на пенсионное обеспечение.

***

Пенсионный фонд России,

Знает каждый гражданин.

Их работы не простые,

Много важных писанин.

Тут и пенсия, и льготы,

Материнский капитал.

И всегда кипит работа,

Кто же этого не знал.

Вам желаем мы терпения,

Быть спокойными всегда.

Чтоб считали накопления,

Наши, без особого труда.

Чтоб зарплата позволяла,

Отдыхать, а не мечтать.

Впереди чтоб счастье ждало,

День с улыбкою встречать.

***

В пенсионном фонде праздник,

Принимайте поздравления,

Сил желаю вам, здоровья,

Понимания и терпения.

Не наскучит пусть работа

И хандра пусть не берет,

Коллектив пусть будет дружным



И растет пусть ваш доход.

***

Поздравляю с Днём работников пенсионного фонда. Пожелаю большого запаса терпения и душевного спокойствия, понимающих людей и уважения, успешной деятельности и благополучия, семейного счастья и радости, доброго настроения и великодушия.

***

Пенсионный фонд России —

Наша радость и беда,

Вот бы пенсии отныне

Выросли хоть раза в два.

И у вас пускай зарплата

Все растет, растет, растет,

Ведь ваш труд замысловатый

Клетки нервные так жжет.

Пусть усталость и проблемы

Не тревожат больше вас,

И расчета пенсий схемы

Упростятся в сотни раз.

***

Пенсионного фонда сотрудник!

О тебе скажем прямо — герой!

За твой труд и рабочие будни

Должны выпить бокал мы с тобой.

Разве есть посерьезней работа?

А твоя — и трудна, и важна.

Ведь о пенсии это забота —



Она каждому в жизни нужна.К тебе мчатся пускай без помехРадость в жизни, удача, успех.Утверждаем, ты лучший из всех!

***

В Пенсионном фонде праздник,

Вас сердечно поздравляю

И трудиться с вдохновением



И без нервов вам желаю.

Пусть любимая работа

Будет в радость непременно,

А оклад переживет

Только в росте перемены.

Счастья всем, добра улыбок

И душевного тепла,

Понимания в коллективе,



Мира, света и добра.

***

Так важен ваш нелегкий труд,

Вы любите свою работу,

Ведь люди денег своих ждут:

На вас все пенсии и льготы!

Работа в фонде пенсионном

Пусть без проблем всегда идет,



Пусть будет многомиллионнымВсегда ваш годовой доход!

Желаю вам здоровья много,

Добра, везения, ярких дней,

И море счастья пребольшого,

Ведь нету ничего важней!

***

Работать в фонде пенсионном —



Нагрузка, нервы, дел полно.Но в этот день такой морозныйСегодня празднично, светло!

Я от души всех поздравляю

И всем терпения желаю.

В работе — меньше негатива,

А в жизни — счастья, позитива!

***

Ваша миссия почетна,

Только иногда трудна.

Пусть вам радость доставляет

Делать важные дела.

Пусть достала волокита,

Пусть бумаг невпроворот,

Поздравляем очень нужный

Всем нам Пенсионный фонд!

***

Я сегодня вам желаю

Благ, успехов и добра.

Денег пусть прилично будет.

Не болейте никогда.

Вы нужны пенсионерам.

В пенсионном фонде пусть

Вам работается просто.



Пусть не потревожит грусть.

Я желаю вам удачи.

В жизни вам пускай везёт.

Счастье, радость и богатство

Пусть к вам поскорей придёт.

***

Пусть работа дарит радость,

Процветает вечно фонд,



Смех в душе всегда играет,Сердце бьётся в унисон!

И всегда всё удаётся,

Каждый день успех несёт,

Будет яркой жизнь, как солнце,

Полной счастья круглый год!

Источник: pozdravok.ru