Поздравления в День Пенсионного фонда необычайной красоты и чувственности 22.12.2020

День работника Пенсионного фонда России празднуется 22 декабря. Российский Пенсионный фонд, выступающий в качестве организации, оказывающей социально значимые государственные услуги гражданам, был создан в 1990 году постановление Верховного Совета РСФСР «Об организации Пенсионного фонда РСФСР».
На сегодняшний день на территории страны действуют более 2, 5 тысяч территориальных подразделений ПФР, 81 отделение в субъектах России, 7 Управлений в Федеральных округах, а также отделение в Байконуре. В них трудятся около 133 тысяч соцработников. Основные задачи фонда заключаются в централизованном управлении средствами пенсионной системы и соблюдении прав каждого гражданина на пенсионное обеспечение.
***
Пенсионный фонд России,
Знает каждый гражданин.
Их работы не простые,
Много важных писанин.
Тут и пенсия, и льготы,
Материнский капитал.
И всегда кипит работа,
Кто же этого не знал.
Вам желаем мы терпения,
Быть спокойными всегда.
Чтоб считали накопления,
Наши, без особого труда.
Чтоб зарплата позволяла,
Отдыхать, а не мечтать.
Впереди чтоб счастье ждало,
День с улыбкою встречать.
***
В пенсионном фонде праздник,
Принимайте поздравления,
Сил желаю вам, здоровья,
Понимания и терпения.
Не наскучит пусть работа
И хандра пусть не берет,
Коллектив пусть будет дружным
***
Поздравляю с Днём работников пенсионного фонда. Пожелаю большого запаса терпения и душевного спокойствия, понимающих людей и уважения, успешной деятельности и благополучия, семейного счастья и радости, доброго настроения и великодушия.
***
Пенсионный фонд России —
Наша радость и беда,
Вот бы пенсии отныне
Выросли хоть раза в два.
И у вас пускай зарплата
Все растет, растет, растет,
Ведь ваш труд замысловатый
Клетки нервные так жжет.
Пусть усталость и проблемы
Не тревожат больше вас,
И расчета пенсий схемы
Упростятся в сотни раз.
***
Пенсионного фонда сотрудник!
О тебе скажем прямо — герой!
За твой труд и рабочие будни
Должны выпить бокал мы с тобой.
Разве есть посерьезней работа?
А твоя — и трудна, и важна.
Ведь о пенсии это забота —
К тебе мчатся пускай без помех
Радость в жизни, удача, успех.
Утверждаем, ты лучший из всех!
***
В Пенсионном фонде праздник,
Вас сердечно поздравляю
И трудиться с вдохновением
Пусть любимая работа
Будет в радость непременно,
А оклад переживет
Только в росте перемены.
Счастья всем, добра улыбок
И душевного тепла,
Понимания в коллективе,
***
Так важен ваш нелегкий труд,
Вы любите свою работу,
Ведь люди денег своих ждут:
На вас все пенсии и льготы!
Работа в фонде пенсионном
Пусть без проблем всегда идет,
Всегда ваш годовой доход!
Желаю вам здоровья много,
Добра, везения, ярких дней,
И море счастья пребольшого,
Ведь нету ничего важней!
***
Работать в фонде пенсионном —
Но в этот день такой морозный
Сегодня празднично, светло!
Я от души всех поздравляю
И всем терпения желаю.
В работе — меньше негатива,
А в жизни — счастья, позитива!
***
Ваша миссия почетна,
Только иногда трудна.
Пусть вам радость доставляет
Делать важные дела.
Пусть достала волокита,
Пусть бумаг невпроворот,
Поздравляем очень нужный
Всем нам Пенсионный фонд!
***
Я сегодня вам желаю
Благ, успехов и добра.
Денег пусть прилично будет.
Не болейте никогда.
Вы нужны пенсионерам.
В пенсионном фонде пусть
Вам работается просто.
Я желаю вам удачи.
В жизни вам пускай везёт.
Счастье, радость и богатство
Пусть к вам поскорей придёт.
***
Пусть работа дарит радость,
Процветает вечно фонд,
Сердце бьётся в унисон!
И всегда всё удаётся,
Каждый день успех несёт,
Будет яркой жизнь, как солнце,
Полной счастья круглый год!
Источник: pozdravok.ru