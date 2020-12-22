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22 декабря - Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Что это значит?

09:50 22.12.2020 Фото: omolitvah.ru
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Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, ибо они были предками Иисуса Христа по плоти.

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Праздник посвящен истории зачатия Пресвятой Богородицы ее родителями - праведными Иоакимом и Анной
Сюжет: Православные обряды
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22 декабря - Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Что это значит?Что нельзя делать в день святой Анны 22.12.2020?Ещё 549 новостей

22 декабря (9 декабря по старому стилю) православный мир отмечает Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен истории зачатия Пресвятой Богородицы ее родителями - праведными Иоакимом и Анной.

Издревле этот праздник особенно почитался в России беременными женщинами.

По преданию, Святой праведный Иоаким, родом из Галии, был потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от его семени родится Мессия. Он женился на младшей дочери священника Матфана из Вифлеема - Анне. Супруги жили в Назарете Галилейском, отдавая ежегодно две трети своих доходов в Иерусалимский храм и бедным. Святая чета до глубокой старости не имела детей, и это их очень огорчало, так как бездетность считалась Божиим наказанием, а бездетные пары подвергались презрению и насмешкам. Но супруги никогда не роптали и только горячо молились Богу, смиренно уповая на Его Волю.

Однажды, во время большого праздника, когда израильтяне приносили в Иерусалимский храм дары Богу, священник Рувим, считавший, что бездетный муж недостоин приносить жертву Богу, отказался принять ее от Иоакима. Иоаким был в таком горе, что решил не возвращаться домой и удалился в пустыню. Он провел там сорок дней в строгом посте и молитве.

Анна, которая считала себя главною виновницею постигшего их горя, узнав, какому унижению подвергся ее муж, дома со слезами стала молиться Богу и просить Его о даровании ей ребенка, обещая принести Ему в дар рожденное дитя. О том же просил Бога в пустынном уединении и постничестве и праведный Иоаким.

Молитва святых супругов была услышана, и Бог послал Ангела, который возвестил Анне об исполнении молитвы и открыл, что у нее родится дочь по имени Мария, через Которую благословятся все племена мира. Обрадовавшись, святая Анна поспешила в Иерусалимский храм, чтобы возблагодарить Бога и повторить обет о посвящении Ему ожидаемого младенца. С тем же благовестием явился Ангел и святому Иоакиму в пустыне и повелел ему идти в Иерусалим.

Зачатие святой Анны совершилось в Иерусалиме, где и родилась Пресвятая Дева Мария.

До трехлетнего возраста Пресвятая Мария жила в доме своих родителей, а затем торжественно была приведена святыми Иоакимом и Анной в храм Господень, где воспитывалась до совершеннолетия.

Вскоре после введения во храм Пресвятой Богородицы восьмидесятилетний старец Иоаким скончался. Святая Анна пережила его на два года и скончалась в возрасте 79 лет.

Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, ибо они были предками Иисуса Христа по плоти.

Большинство икон, посвященных Зачатию святой Анны, изображают Пресвятую Деву, попирающую ногами змия. Внизу иконы, по сторонам ее, святые Иоаким и Анна изображаются обычно с поднятыми вверх и молитвенно сложенными руками; глаза их также устремлены вверх и созерцают Божию Матерь, Которая как бы парит в воздухе с распростертыми дланями; под Ее стопами изображен шар, обвитый змием, обозначающим диавола, который в лице падших прародителей стремится подчинить своей власти всю вселенную. Существуют также иконы, на которых святая Анна держит на левой руке Пресвятую Деву в младенческом возрасте. На лице святой Анны изображено особое благоговение.

Источник: ria.ru

22 декабря 2020 Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы история праздник
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