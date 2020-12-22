Что нельзя делать в день святой Анны 22.12.2020?

У святой Анны и ее супруга Иоакима долго не было детей. Долгожданная дочь – будущая Богородица, Дева Мария – родилась у них после 50 лет брака
Кто такая праведная Анна?
Святая Анна была матерью Пресвятой Богородицы и бабушкой Иисуса Христа. Ее называют "Богомудрой, Богоблаженной и благословенной".
Что за праздник Успение праведной Анны?
Успение означает смерть или сон. В Православной церкви дни памяти святых устанавливают в дни их смерти – момент окончания земной жизни и перехода к Богу, в вечную жизнь.
Согласно церковному преданию, святая Анна скончалась мирно в Иерусалиме в возрасте 79 лет.
Что нельзя делать в день святой Анны – 2020?
Православная церковь не установила особенных запретов, связанных с Успением праведной Анны 7 августа 2020-го. Нельзя увлекаться приметами, совершать оккультные и магические обряды, ссориться с близкими, завидовать и осуждать.
Не следует увлекаться алкоголем.
Нежелательно ругаться с близкими, конфликтовать.
Главная традиция православных праздников – посещение богослужения в храме.
Источник: tolknews.ru