Что нельзя делать в день святой Анны 22.12.2020?

Святая Анна была матерью Пресвятой Богородицы и бабушкой Иисуса Христа. Ее называют "Богомудрой, Богоблаженной и благословенной".

Главная традиция православных праздников – посещение богослужения в храме

У святой Анны и ее супруга Иоакима долго не было детей. Долгожданная дочь – будущая Богородица, Дева Мария – родилась у них после 50 лет брака

Кто такая праведная Анна?

Святая Анна была матерью Пресвятой Богородицы и бабушкой Иисуса Христа. Ее называют "Богомудрой, Богоблаженной и благословенной".

Что за праздник Успение праведной Анны?

Успение означает смерть или сон. В Православной церкви дни памяти святых устанавливают в дни их смерти – момент окончания земной жизни и перехода к Богу, в вечную жизнь.

Согласно церковному преданию, святая Анна скончалась мирно в Иерусалиме в возрасте 79 лет.

Что нельзя делать в день святой Анны – 2020?

Православная церковь не установила особенных запретов, связанных с Успением праведной Анны 7 августа 2020-го. Нельзя увлекаться приметами, совершать оккультные и магические обряды, ссориться с близкими, завидовать и осуждать.

Не следует увлекаться алкоголем.

Нежелательно ругаться с близкими, конфликтовать.

Главная традиция православных праздников – посещение богослужения в храме.

Источник: tolknews.ru