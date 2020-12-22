22 декабря - праздник иконы «Зачатие Пресвятой Богородицы»: Как молиться пред иконой и что просить

Свое начало история берет с супружеской пары святой Анны и святого праведного Иоакима

Важным днем у православных верующих является 9(22) декабря, когда Православная Церковь отмечает Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы. Действо поистине долгожданное и желанное, поэтому икона Зачатия Пресвятой Богородицы служит истинным примером силы чистой веры и неподдельного счастья от возможности иметь собственного ребенка.

В современном мире с такими ужасными словами как «нежелательная беременность» люди перестают осознавать, какая это радость – иметь ребенка, тем временем, как отчаявшиеся, лишенные возможности быть мамой и папой, супруги делают все, чтобы стать счастливыми родителями. Примером человеческой боли, страданий и чистосердечных молитв служит икона Зачатия Анны, проносящая в себе все те чувства горести и одновременно надежды, непоколебимости, которые испытывает каждый несостоявшийся родитель. Со временем ко всем, даже к тем, кто не ценит сейчас данные шансы, придет осознание того, что нет ничего лучше для полноценной семьи, как зачать, выносить и родить здорового малыша.

Немного истории

Свое начало история берет с супружеской пары святой Анны и святого праведного Иоакима. Они проживали в Назарете, близ Галилейского моря, в северной части Палестины, и каждый новый день проводили с надеждой и мечтой о детях. Однако праведная Анна была бесплодна. Таков был Промысел Божий. Все грезы о зачатие ребенка разбивались с заходом солнца.

Иоаким и Анна вели благочестивую жизнь: на протяжении 50 лет каждый год жертвовала две трети заработка бедным и Иерусалимскому храму. В их доме не существовало сор, не было ругани, лишь одно возвышенное чувство наполняло их обитель – любовь.

Так шли годы бесчисленных попыток завести ребенка. Но даже несмотря на неудачи, пара не отчаивалась. Они горячо молились и просили Бога о чуде. Анна винила себя, скорбела, обещала даровать Всевышнему рожденное дитя. И спустя 20 лет брака, 20 лет молитв и поста, чудо случилось, Бог услышал их. Зачатие совершилось 9 декабря, а девять месяцев спустя, 8 сентября, на свет появилась Дева Мария.

Разновидности иконы

Икона Зачатия святой праведной Анною Пресвятой Богородицы до наших дней дошла в трех вариантах. Они последовательно изображают желанный для супружеской пары момент, а именно зачатие святой Анною, которую до этого считали отвергнутой Богом, так как она не могла иметь ребенка.

Первая среди икон – встреча праведной Анны и Иоакима. Накануне, Ангел сообщает приносящему в пустыне жертву Иоакиму, который сорок дней постился и каялся, что скоро у него будет ребенок. От Ангела и Анна узнает о том, что беременна и вскоре родит «царицу, великую на небе и на земле». На иконе супруги крепко обнимают друг друга. Целование у Золотых ворот – это первая их встреча после разлуки, которая наполнена светлыми чувствами нежности, радости от Божьего дарования.

Наиболее известной среди трех является икона Пресвятой Богородицы, попирающей змея. На ней родители Девы Марии изображены по двум сторонам внизу иконы. Они молитвенно держат поднятые руки и смотрят вверх, лицезря парящую в воздухе Божию Матерь. Под ногами Пресвятой Девы находится обвитый змеем шар. Змей означает дьявола, который рвется подчинить целую вселенную своей власти. Однако, ему это не удается, ведь его сдерживает чистота и непорочность дочери Анны и Иоакима.

Последняя вариация иконы Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы встречается реже, однако не теряет из-за этого своей значимости. Младшая дочь священника Матфана, Анна, держит Деву Марию в младенческом возрасте на левой руке. Лицо святой Анны отображает поистине радостные эмоции и особое благоговение. Именно к этой иконе чаще всего прибегают женщины, желающие забеременеть и родить здорового ребенка.

Значение иконы

Исходя из истории, способствовавшей написанию данных икон, образы святой Анны, Иоакима и Пресвятой Богородицы носят особое значение и помогают при бесплодии, а также способствуют нормальному протеканию беременности, развитию здорового плода и успешным родам.

Как молиться перед иконой желающим родить ребенка и беременным

Как известно, каждая икона имеет свою силу, поэтому дабы она начала действовать, нужна не только икона, но и молитва к ней.

Согласно установленной традиции, молитву перед иконой зачатия святой Анны требуется читать сорок дней – ровно столько, сколько каялся в пустыне ее муж Иоаким.

Лишь благодаря их искренность и душевной доброте Бог даровал им дитя. Поэтому, произнося следующую молитву, стоит помнить не о количестве ее произношения, а о душевной, проникновенной просьбе, что идет от чистого сердца:

О приснославнии Христовы праведницы, святии Богоотцы Иоакиме и Анно, предстоящии небесному престолу Великаго Царя и велие дерзновение к Нему имущии, яко от Преблагословенныя Дщери вашея, Пречистыя Богородицы и Приснодевы Марии, воплотитися изволившему, к вам, яко многомощным предстателем и усердным о нас молитвенникам, прибегаем мы грешнии и недостойнии. Молите благость Его, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашым праведно на ны движимый, и да безчисленныя прегрешения наша презрев, обратит нас на путь покаяния и на стезе заповедей Своих да утвердит нас. Таже молитвами вашими в мире живот наш сохраните и во всех благих благое поспешение испросите, вся яже к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующе, от всяких напастей и бед и напрасныя смерти, предстательством вашим нас избавляюще, и от всех враг видимых и невидимых защищающе, яко да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, и тако в мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем покой, идеже вашим святым умолением, да сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже со Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Пресвятая Богородица была долгожданной для Анны и Иоакима. Супруги были почтительны, добры, честны сами с собой. И наконец, их большая взаимная любовь, истинная вера и молитвы даровали им желанное – счастье – ребенка.

Источник: omolitvah.ru