Сильные молитвы Иоакиму и Анне о даровании детей 22.12.2020

Молитвы Иоанну и Анне о рождении детей оказывают такое мощное воздействие – они дают и новую жизнь, и новый смысл. Особенно, когда первые дети появляются в довольно зрелом возрасте.

Молитва Иоакиму и Анне о зачатии ребенка может оказаться очень действенной

Большинство супружеских пар мечтают о своих детях. И столь огромной болью становится для них невозможность позволить себе это счастье, исполнить это предназначение. Но те, кто верят в силу святых, когда свои ресурсы исчерпаны, становятся свидетелями настоящих чудес.

Дни памяти:

22 сентября



7 августа — Успение22 декабря — Зачатие Пресвятой Богородицы

История Иоакима и Анны

Когда-то давно, в Израиле жила одна благопристойная семейная пара. Жили они в большой любви и согласии, но не посылало им небо детей. И уже старость пришла в их дом, а родителями они все не становились. Супруги и так очень страдали от этого, да и еще люди не давали им покоя – в те времена в Израиле считалось большим позором отсутствие детей в семье. Муж с женой продолжали молить небо о даровании им ребенка, держали посты, и оно их, наконец, услышало. Так на свет появилась Дева Мария – мать Иисуса Христа, дочь тех самых супругов – Иоакима и Анны. С тех пор, молитвы Иоакиму и Анне о даровании детей приносят все те пары, которые искренне желают о появлении на свет собственного чада.

Когда читать молитвы Иоакиму и Анне?

Говорят, что дом без детского смеха – это не дом. И многие супружеские пары не могут чувствовать себя полнокровно без факта биологического родительства. Времена меняются, а подобные ценности все еще остаются прежними. И большинству женщин хочется родить своего ребенка, вне зависимости от того, сколько даме лет – двадцать пять или сорок. И в том, и в другом возрасте с этим может, как и не быть совершенно никаких проблем, так и именно из-за сложностей с зачатием может стоять вопрос невозможности завести детей. Тогда молитва Иоакиму и Анне о зачатии ребенка может оказаться очень действенной.

У других же не возникает проблем с зачатием, однако выходить беременность до конца они не в состоянии. Случаются выкидыши или мертворождения. Это становится настоящей трагедией для желающих стать родителями супругов. Они пробуют снова и снова, не оставляя своих попыток. Но время уходит, а результат остается тем же – разбитые мечты о собственных детях. И вот, когда все рациональные методы уже испробованы, не потерявшие надежду потенциальные родители решают обратить свои молитвы Иоанну и Анне о рождении детей.

Многие отчаявшиеся стать родителями пары, вспомнив пример этих святых, начинают уповать на чудо. И даже не будучи верующими, принимают Православие, так как в самые трудные моменты только вера в высшую силу и помогает им выстоять.

Ведь именно родные дети становятся для многих людей стимулом вообще что-то делать, а порой, даже жить.

Не у всех получается благополучно существовать лишь для себя. И потому, молитвы Иоанну и Анне о рождении детей оказывают такое мощное воздействие – они дают и новую жизнь, и новый смысл. Особенно, когда первые дети появляются в довольно зрелом возрасте.

Молитвы Иоакиму и Анне о даровании детей

Тропарь праведным Иоакиму и Анне, глас 2

Пра́ведных Твои́х, Го́споди, па́мять пра́зднующе,/ те́ми мо́лим Тя,// спаси́ ду́ши на́ша.

Перевод: Праведников Твоих, Господи, память празднуя, вместе с ними молим Тебя: «Спаси души наши».

Ин тропарь праведным Иоакиму и Анне, глас 1

И́же в зако́нней благода́ти пра́ведни бы́вше,/ Младе́нца богода́ннаго породи́ша нам Иоаки́м и А́нна./ Те́мже днесь све́тло торжеству́ет,/ ве́село пра́зднующи, Боже́ственная Це́рковь, честну́ю ва́шу па́мять,/ сла́вящи Бо́га,// воздви́гшаго рог спасе́ния нам в дому́ Дави́дове.

Перевод: Благодатно пребывая праведными в Законе, Младенца данного Богом породили нам Иоаким и Анна. Потому сегодня светло торжествует, радостно празднуя, Божественная Церковь, почитаемую память вашу, прославляя Бога, воздвигшего рог спасения нашего в доме Давида (Пс.17:3).

Тропарь успению праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, глас 4

Жизнь pо́ждшую во чpе́ве носи́ла еси́, Чи́стую Богома́теpь,/ Богому́дpая А́нно./ Те́мже к пpия́тию Небе́сному, иде́же веселя́щихся жили́ще,/ в сла́ве pа́дующися, ны́не пpеста́вилася еси́,/ чту́щим тя любо́вию/ пpегpеше́ний пpося́щи очище́ние,// пpисноблаже́нная.

Перевод: Жизнь зачавшую – чистую Богоматерь носила ты во чреве, Богомудрая Анна; потому в удел небесный, где во славе веселящихся жилище, ты ныне с радостью переселилась, почитающим тебя с любовью прося согрешений прощения, вечно блаженная.

Кондак праведным Иоакиму и Анне, родителям Пресвятой Богородицы, глас 2

Ра́дуется ны́не А́нна,/ непло́дства разреши́вшися соу́з,/ и пита́ет Пречи́стую,/ созыва́ющи вся воспе́ти/ Дарова́вшаго от чре́ва ея́ челове́ком// еди́ну Ма́терь и Неискусому́жную.

Перевод: Радуется сегодня Анна, освободившись от уз бесплодия, и питает Пречистую, созывая всех воспеть Даровавшего из чрева ее всем людям единственную Мать, мужа не Познавшую.

Кондак успению праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, глас 2

Прароди́телей Христо́вых па́мять пра́зднуем,/ тех ве́рно прося́ще по́мощи/ изба́витися всем от вся́кия ско́рби, зову́щим:// Бог наш с на́ми, сих прославле́й, я́коже благоволи́.

Перевод: Прародителей Христовых память празднуем, с верою прося их помощи, да избавятся от всякой скорби все, взывающие: «Пребудь с нами, Боже, их прославивший, как Ты благоволил!

Молитва первая праведным Иоакиму и Анне

О, приснославнии Христовы праведницы, святии богоотцы Иоакиме и Анно, предстоящии Небесному Престолу Великого Царя и велие дерзновение к Нему имущии, яко от Преблагословенныя Дщере вашея, Пречистыя Богородицы и Приснодевы Марии, воплотитися изволившему! К вам, яко многомощным предстателем и усердным о нас молитвенником, прибегаем мы, грешнии и недостойнии. Молите благость Его, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашим праведно на ны движимый, и да безчисленная прегрешения наша презрев, обратит нас на путь покаяния, и на стези заповедей Своих да утвердит нас. Также молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение испросите, вся к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующи, от всяких напастей и бед и внезапные смерти предстательством вашим нас избавляюще, и от всех враг видимых и невидимых защищающе, яко да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, и такое в мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем покой, идеже вашим святым умолением да сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже, со Отцем и Пресвятым Духом, подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О святии праведницы, Богоотцы Иоакиме и Анно! Молите Милосердаго Господа, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашим праведно на ны движимый, и да безчисленная прегрешения наша презрев, обратит нас, раб Божиих (имена), на путь покаяния, и на стези заповедей Своих да утвердит нас. Таже молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение испросите, вся к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующе, от всяких напастей и бед и внезапныя смерти предстательством вашим нас избавляюще и от всех враг видимых и невидимых защищающе, и тако в мире временное сие житие прешедше. в вечный достигнем покой, идеже вашим святым умолением да сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже, со Отцем и Пресвятым Духом, подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков.

Источник: omolitvah.ru