Почему ртутные градусники пропали из аптек?

С высоким спросом на товар в период пандемии коронавируса, основным симптомом которого является высокая температура тела, никак не связан дефицит, возникший в аптеках. Да, покупать градусники россияне начали немного чаще, чем в прошлые годы, но не настолько, чтобы скупить весь имеющийся в аптеках ассортимент.

Скоро станет редкостью увидеть ртутный градусник

В период пандемии коронавируса в 2020 году из аптек России практически исчезли ртутные градусники. Если же товар и есть в наличии, то стоимость его явно завышена — приобрести термометр можно от 300 рублей за штуку. Почему возник дефицит и что в сложившейся ситуации делать россиянам, объяснили фармацевты.

Почему пропали ртутные градусники из аптек в 2020 году

С высоким спросом на товар в период пандемии коронавируса, основным симптомом которого является высокая температура тела, никак не связан дефицит, возникший в аптеках. Да, покупать градусники россияне начали немного чаще, чем в прошлые годы, но не настолько, чтобы скупить весь имеющийся в аптеках ассортимент.

Причиной дефицита является остановленное производство. Еще в 2014 году Россия подписала Международный договор об отказе от опасного медицинского оборудования и приспособлений. В этот список входят ртутные градусники, барометры, лампы и другие виды товаров.

Производство постепенно снижали, чтобы не нарушать условия договора, инициированного Всемирной организацией здоровья. В итоге оно было вовсе остановлено, и градусники перестали поставлять в аптеки из-за отсутствия таковых на складах фармацевтических компаний.

Весной 2020 года в российских аптеках ртутные градусники были в наличии, и их стоимость составляла от 50 до 100 рублей за штуку. Рост спроса на товар сделал его дефицитным, ведь поставки уже не осуществляются. Зимой, во время второй волны пандемии, ртутный градусник в аптеках вовсе не найти, а те, что остались, продаются по 300 и более рублей за штуку. Цена вызвана именно дефицитом.

Когда появятся ртутные градусники в аптеках России

В Минздраве предупредили, что восстановления производства ртутных градусников можно уже не ждать, а значит, в аптеки данный вид товара поставляться уже не будет. Гражданам рекомендуют либо беречь те термометры, которые есть у них дома, либо менять градусник на электронный, не содержащий ртути, если «старичок» уже не функционирует.

Запрет на ртутные градусники был принят мировым сообществом без особого возмущения, так как подобное «оборудование» несет угрозу здоровью и жизни человека. Разбитый градусник может стать причиной отравления домочадцев парами ртути. С подобным диагнозом в свое время в больницы страны попадали немало граждан.

Сохранить ртутный градусник от повреждения возможно, но очень тяжело, в особенности, если в доме есть животные или маленькие дети. Хрупкая стеклянная оболочка может треснуть и без физического или механического воздействия, ведь каждый предмет имеет свой срок использования и, соответственно, износа.

Чем заменить ртутный градусник в домашних условиях

Если ртутный градусник купить уже не получается, медики рекомендуют гражданам обращать внимание на более новые модели термометров. Изготавливаются они без использования ртути, а потому совершенно безвредны для здоровья домочадцев.

Стоимость электронных градусников слегка кусается — самые дешевые модели стартуют на рынке от 400 рублей. Но и ртутные стоят в 2020 году не дешевле, так что лучше сразу присмотреться к современным вариантам, которые будут более крепкими и, соответственно, долговечными.

Выбирать термометр важно не только по цене, но и обращать внимание на качество. Пользуются популярностью безртутные градусники — аналоги ртутных, но без использования вредного вещества. Корпус у такого градусника тоже стеклянный, а показания максимально точные.

Электронные градусники работают на батарейках или на аккумуляторе, который заряжается от электросети. Менять его придется хотя бы раз в год, так как термометр часто выходит из строя.

Инфракрасные термометры являются самыми инновационными, дорогими, но, к сожалению, самыми неточными, как показала пандемия коронавируса.

При покупке нового градусника, в особенности дорогого, важно требовать от продавца паспорт и подробную инструкцию, чтобы минимизировать риск покупки некачественного товара, и после пользоваться им максимально правильно для получения точных измерений.

Источник: www.1rre.ru