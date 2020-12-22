День "пяти двоек": Что Ванга напророчила на 22.12.2020?

Астрологи считают, что 22 декабря 2020 года станет судьбоносной датой, днем перемен, когда завершится одна эпоха и ей на смену придет другая.

И черной тенью падет солнце

22 декабря 2020 года – очередная "страшная дата" с пятью двойками, с которой связывают ужасные катаклизмы, гибель человечества и судьбоносный переход в новую эру. В Сети уверяют, что все это предсказала знаменитая ясновидящая Ванга. Что на самом деле говорила великая слепая, стоит ли готовиться к концу света и чего на самом деле надо бояться.

Что напророчила Ванга на дату 22.12.2020?

О предсказании великой Ванги рассказал близкий друг болгарской ясновидящей Сергей Косторной в эфире Первого канала. "На солнышке погреемся, и черной тенью падет солнце", – процитировал слова пророчицы Косторной.

Он предположил, что в этот день произойдет что-то нехорошее из-за сильных вспышек на Солнце.

При этом в своем предсказании Ванга не называла точных дат. Однако Косторной уверен, что эти ее слова относятся именно к 22 декабря, когда в дате будет "пять двоек".

"Если не случится чудо и человечество не одумается, а продолжит нагнетать зло, гоняться за деньгами, устраивать войны, то могут произойти такие вещи, как общая эпидемия тяжелой болезни", – сказал Косторной.

А в эти дни ожидаются вспышки на Солнце?

Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, прогнозируют, что 21 и 22 декабря магнитосфера будет возбужденной. Но никаких вспышек или даже магнитных бурь не ожидается.

Последняя сильная вспышка на Солнце была почти месяц назад – 29 ноября 2020 года. Причем она была действительно очень сильной: вспышке присвоили балл М4,4 (это четвертый балл по пятибалльной системе вспышек, выше – только класс X). Однако ученые не исключают, что реальная мощность вспышки была еще выше, так как центр взрыва находился на невидимой с Земли стороне Солнца.

Как бы то ни было, но в тот период многие люди действительно отмечали серьезное ухудшение самочувствия и перепады настроения.

Но об этой вспышке ученые сообщили заранее. Сейчас же нет никакой информации, что на Солнце в ближайшее время может произойти еще одна сильная вспышка.

А что думают астрологи о предсказании Ванги?

Астрологи считают, что 22 декабря 2020 года станет судьбоносной датой, днем перемен, когда завершится одна эпоха и ей на смену придет другая. Однако связывают это не со вспышками на Солнце, а с редчайшим космическим явлением: "соединением" планет-гигантов – Юпитера и Сатурна. Планеты так близко подойдут друг к другу, что с Земли будут казаться одним ярким светилом.

Как сообщает астрологический портал Chronos, такие явления обычно сопровождаются крупными политическими перестановками, конфликтами между государствами и экономическими кризисами. А так как Юпитер и Сатурн соединятся в Водолее, то 2020 год можно считать началом эры Водолея. В общем, в любом случае, по словам астрологов, перемены нас не минуют.

21 декабря в 21:00 мск (а где-то уже будет 22 декабря) произойдет редкое астрономическое явление – Юпитер и Сатурн соединятся на небосводе практически в одно светило. На несколько часов планеты станут "одной яркой звездой", а после скроются за горизонт. Сближение Юпитера и Сатурна на небе Земли случается раз в 20 лет. Последнее слияние наблюдали в конце мая 2000 года. Однако такое очень близкое соединение, когда Юпитер и Сатурн разделяло всего несколько угловых минут, было почти 800 лет назад – 4 марта 1226 года, рассказали в Московском планетарии.

Впрочем, вполне возможно, что в своем пророчестве Ванга под "ярким солнышком" как раз и подразумевает соединение этих планет, а не звезду по имени Солнце.

Так стоит ли бояться 22.12.2020?

Современная ясновидящая Тереза Адам считает, что ажиотаж вокруг этого числа несколько преувеличен. В то же время она предостерегает, что для некоторых людей 22 декабря все же бесследно не пройдет.

"Из-за ситуации с коронавирусом люди попросту морально настолько истощились, что любое действие атмосферы на человека, любые колебания и метеоусловия могут отрицательно повлиять на эмоциональное состояние. 22 декабря будет наблюдаться сильное магнитное влияние, благодаря которому многие из нас могут почувствовать недомогание, сложный настрой, психические расстройства и некоторый дисбаланс в организме", – рассказала порталу Woman Hit ясновидящая.

Экстрасенс Алена Полынь в интервью ФАН рассказала, что влияние этой даты на каждого человека индивидуально. "Перед датой пяти двоек идет 21 декабря – солнцестояние. Происходит переход колеса времен. Когда оно прокручивается, люди становятся особенно чувствительны к переменам. Ну и следом за солнцестоянием – это дата замедления", – пояснила Полынь. Она также успокоила: никакого конца света в этот день ждать не стоит.

А вообще, дата с пятью двойками уже была в этом году в феврале – 22.02.2020. И хотя тогда нас никто не пугал страшными пророчествами, но именно в те дни стало понятно, что мир столкнулся с новой смертельной эпидемией. И уже 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции. Так что вполне возможно, что мы пережили пророчество Ванги еще 10 месяцев тому назад.

Источник: amic.ru