Как взять кредит, если вам отказали все банки. Раскрыли секрет эксперты

Бывает, что плохая кредитная история образовалась из-за ошибки банка. Поэтому в первую очередь необходимо самостоятельно проверить свою кредитную историю.

Самой популярной причиной отказа в выдаче кредита служат недостаточный подтвержденный уровень дохода

Реклама выгодных кредитов сегодня повсюду. Банки и микрофинансовые организации пытаются привлечь клиентов любыми путями — выгодные предложения, персональные условия, удобное оформление. Однако на деле получить кредит не так просто. Эксперты рассказали агентству "Прайм", по каким причинам вам могут не одобрить кредит и что нужно сделать для получения заветного "одобрено" при следующем обращении в банк.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА

Причины для отказа в выдаче кредита одинаковы практически для каждого банка. Прежде чем принять решение, банк очень тщательно оценивает заемщика по ряду параметров. И чем больше сумма кредита, тем больше требований и более объемная оценка составляется. Так, например, банк может отказать в получении кредита, если заемщик не соответствует тому набору требований, которые указываются в конкретном предложении.

Самыми популярными причинами отказа в выдаче кредита служат недостаточный подтвержденный уровень дохода, высокая долговая нагрузка, а также плохая кредитная история — если заемщик ранее допускал просрочки по кредитам, поясняет первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Кроме уровня зарплаты и кредитной нагрузки, банк оценивает профессию и место работы. Например, сложнее получить кредит людям рабочих специальностей, менее сложно – руководителям и офисным работникам.

"Если банк запрашивает копию трудовой книжки, то специалисты организации обязательно оценят трудовой стаж и то, насколько часто и по каким причинам заемщик меняет работу. Если клиент меняет работу часто, есть записи об увольнении из-за прогулов и других причин, то в кредите могут отказать – банк таким образом страхуется на случай, если заемщик останется без постоянного заработка", — объясняет Сигал.

Если нет "белого" дохода, банк также в большинстве случаев откажет в выдаче денег (за исключением пенсионеров), добавляет директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Еще одна причина для отказа – закредитованность, когда клиент уже имеет один или несколько кредитов в других банках, и они занимают более 40% его доходов, отмечает Тузов.

Причиной отказа также может служить нежелание заемщика пойти на дополнительные услуги, которые банк предлагает, чтобы снизить ставку по кредиту – например, страхование жизни и здоровья. "Это также страховка банка на случай, если заемщик не сможет вернуть кредит, и отказ становится поводом, чтобы не выдавать заемные средства", – добавляет Сигал.

КАК ИСПРАВИТЬ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ

Бывает, что плохая кредитная история образовалась из-за ошибки банка. Поэтому в первую очередь необходимо самостоятельно проверить свою кредитную историю.

Финансовый советник и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский советует заглянуть в Центральный каталог кредитных историй, где хранится информация о том, в каких бюро находится ваша история. После ответа можно направить запросы во все бюро кредитных историй и получить полную информацию.

"Если ошибка банка подтвердилась, необходимо направить заказным письмом заявление в БКИ. Там обязаны перепроверить данные на основании заявления и исправить ошибку", — говорит он.​

В случае отказа в кредите из-за реально плохой кредитной истории, ни в коем случае нельзя обращаться к тем, кто обещает полностью ее очистить – это мошенники.

"Единственная возможность улучшить кредитную историю — сделать так, чтобы в нее были внесены новые записи о новых кредитах, а затем они были успешно погашены. Соответственно заемщик становится исправным плательщиком", — считает Капустянский.

Так как крупный банк вряд ли сразу одобрит даже маленький кредит неблагонадежному заемщику, начинать нужно с организаций, которые выдают мелкие и дорогие займы и отправляют данные о займе в БКИ.

"Обычно те, кому отказали в кредите, идут в МФО, там можно получить деньги, но нужно внимательно читать договор, так как бывают очень высокие процентные ставки", — предостерегает Тузов.

После получения небольшого кредита, нужно пробовать одобрить кредитную карту в крупном банке, затем потребительский кредит и так далее. Самое важное при восстановлении кредитной истории – ни в коем случае не нарушать условия кредитного договора, отмечает Капустянский.

Кредитную историю может начать восстанавливать даже человек, который прошел процедуру банкротства физического лица. "Для этого необходимо сначала начать получать стабильный доход, который будет видеть банк. Например, на карту. По истечению года можно пробовать брать мелкую электронику в рассрочку или кредитную карту. Далее по нарастающей", — поясняет эксперт.

ПРАВИЛА НАДЕЖНОГО ЗАЕМЩИКА

Однако даже этот тернистый путь не гарантирует полное исправление кредитной истории. Поэтому гражданам, у которых сейчас нет проблем с финансовой дисциплиной, все равно стоит заботится о своей кредитной истории.

Для этого необходимо соблюдать несколько простых правил:

1. Выплаты по всем вашим кредитам не должны превышать 30% от бюджета.

2. Сформируйте запас денег на счету, чтобы эта сумма могла покрыть все ваши расходы на период от трех месяцев. Это необходимо на случай временной потери работы или возникновения непредвиденных ситуаций.

3. Попытайтесь оптимизировать ваши расходы, в том числе на обслуживание кредитов, например, рефинансировать их в случае снижения ставки, заключил Капустянский.

Источник: 1prime